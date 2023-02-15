«Сложилась такая ситуация»: Совет депутатов рассмотрел вопрос отмены выборов мэра Новосибирска

Депутаты горсовета Новосибирска в ходе прошедшей 15 февраля сессии рассмотрели вопрос, связанный с отменой прямых выборов главы города и переходом на конкурсную модель назначения градоначальника.



Депутаты горсовета Новосибирска на сессии заслушали поправку в областной закон о главах муниципальных образований региона. Законодательная новелла предлагает отмену прямых выбоов мэров Новосибирска и Кольцово. В этом случае градоначальник будет назначаться специальной комиссией.

«По результатам обсуждения группа депутатов Заксобрания выступила субъектом законодательной инициативы и подготовила законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области». Он размещён в открытом доступе на сайте Заксобрания», — уточнил председатель комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

Депутат горсовета Игорь Украинцев рассказал, что всегда был сторонником прямых выборов мэра. Но сегодня, по его мнению, сложилась такая ситуация, когда все должно приводиться в соответствие с действующими реалиями. Однако и назначаемые градоначальники показывали хороший результат. Например, Иван Севастьянов.

Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев считает, что в федеральном законодательстве закреплено три возможные модели избрания главы муниципалитета, поэтому не будет ущемления чьи-их либо интересов. Главный плюс назначения главы города через комиссию — профессиональность. По мнению Асанцева, комиссия не подвержена популистическим лозунгам, поэтому градоначальник будет назначать за деловые качества. Также председатель горсовета подчеркнул, что модель действует уже во многих городах России.

«Если вы посмотрите рейтинги, то увидите: такие города (где мэр выбирается комиссией — «КС») входят в десятку лучших городов страны по итогам 2022 года. И не только. И во всех этих городах мэры избраны через городской совет, а перед этим они прошли профессиональную оценку конкурсной комиссии. И они справляются с этой работой. Эта модель не лишена положительных моментов. Не нужно говорить: то, что было до этого – хорошо, а то, что предложено – ужасно. Давайте поживем и увидим», — резюмировал председатель Совета депутатов Новосибирска.

Напомним, что новая модель назначения главы города предполагает две ступени – избрание представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Действие закона, в случае его принятия, начнется только после окончания срока полномочий уже избранных по прежней модели мэров.

Накануне соответствующую поправку одобрил профильный комитет Заксобрания Новосибирской области под председательством Игоря Умербаева. Возможное принятие законопроекта состоится 20 февраля на сессии ЗС.

Также 15 февраля горсовет Новосибирска принял отчет мэра Новосибирска Анатолия Локтя о результатах работы в 2022 году. За отчет проголосовали 31 депутат из 39 присутствующих. Против принятия отчёта проголосовали 5, воздержались — 3 депутата.