Горсовет Новосибирска одобрил отчёт мэра Анатолия Локтя

Марина Цурмаст
 
Отчет мэра Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Фото из архива "Континента Сибирь"

На очередной сессии Совета депутатов Новосибирска большинством голосов парламентарии приняли годовой отчета мэра города Анатолия Локтя. Среди вопросов, на которые депутаты обратили внимание главы — уборка улиц от снега, озеленение города, строительство школ и поликлиник.

Депутаты горсовета Новосибирска на сессии 15 февраля заслушали и одобрили большинством голосов отчет мэра Анатолия Локтя о работе городской администрации за прошедший 2022-й год. За отчет проголосовали 31 депутат из 39 присутствующих. Против принятия отчёта проголосовали 5, воздержались — 3 депутата.

В своём годовом отчете Анатолий Локоть представил основные итоги работы мэрии за минувший год. Среди позитивных моментов работы депутаты отметили развитие системы общественного транспорта — в том числе приобретение новых единиц авто- и электротранспорта, а также рост доходной части городского бюджета и увеличение объемов привлеченных федеральных средств на развитие городской инфраструктуры.

В качестве замечаний к работе мэрии депутаты назвали недостатки в уборке города от снега и пыли, просчеты в вопросе вырубки зеленых насаждений (в частности — недавнее решение по вырубке более 900 деревьев в Нижней Ельцовке), недостаточный контроль застройки города при отсутствии социальной инфраструктуры, и другие вопросы.

Напомним, сейчас в регионе решается вопрос об отмене прямых выборов мэра Новосибирска. Профильный комитет Заксобрания Новосибирской области 14 февраля рекомендовал изменить систему выборов глав Новосибирска и Кольцово.

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