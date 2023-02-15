На очередной сессии Совета депутатов Новосибирска большинством голосов парламентарии приняли годовой отчета мэра города Анатолия Локтя. Среди вопросов, на которые депутаты обратили внимание главы — уборка улиц от снега, озеленение города, строительство школ и поликлиник.

Депутаты горсовета Новосибирска на сессии 15 февраля заслушали и одобрили большинством голосов отчет мэра Анатолия Локтя о работе городской администрации за прошедший 2022-й год. За отчет проголосовали 31 депутат из 39 присутствующих. Против принятия отчёта проголосовали 5, воздержались — 3 депутата.

В своём годовом отчете Анатолий Локоть представил основные итоги работы мэрии за минувший год. Среди позитивных моментов работы депутаты отметили развитие системы общественного транспорта — в том числе приобретение новых единиц авто- и электротранспорта, а также рост доходной части городского бюджета и увеличение объемов привлеченных федеральных средств на развитие городской инфраструктуры.

В качестве замечаний к работе мэрии депутаты назвали недостатки в уборке города от снега и пыли, просчеты в вопросе вырубки зеленых насаждений (в частности — недавнее решение по вырубке более 900 деревьев в Нижней Ельцовке), недостаточный контроль застройки города при отсутствии социальной инфраструктуры, и другие вопросы.

Напомним, сейчас в регионе решается вопрос об отмене прямых выборов мэра Новосибирска. Профильный комитет Заксобрания Новосибирской области 14 февраля рекомендовал изменить систему выборов глав Новосибирска и Кольцово.