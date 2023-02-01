«Детские картинки»: архитекторы прокомментировали эскиз будущей площади Победы возле новосибирского Универсама 

Реновация территории возле новосибирского кинотеатра «Победа» не первый год привлекает внимание жителей города. 30 января архитектурное бюро «АР Тэго» представило эскиз будущей площади Победы на улице Ленина, которая может появиться в ходе возможной реконструкции магазина «Универсам» и квартала между улицами Советской, Ленина, Урицкого и Вокзальной магистрали. «Континент Сибирь» поинтересовался мнением экспертов по поводу представленного проекта.

Александр Ложкин, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города:

— Предпроектные предложения представлялись в мэрию еще в прошлом году, они рассматривались на президиуме архитектурно-градостроительного совета и эксперты, и присутствовавшие на президиуме жители дали по ним обратную связь. На данный момент никакие другие проработки нам официально не представлялись, поэтому комментировать пока нечего.

В прошлом году экспертами был сделан ряд замечаний. На мой взгляд, территория однозначно требует реконструкции. То, как сейчас организовано пространство около универсама, недостойно одной из главных улиц Новосибирска. Магазин устаревшего формата, ужасно обустроенная парковка, какие-то ларьки, автолавки… При работе с застройщиками мы стараемся, чтобы при реализации проектов всегда соблюдался баланс общественных и частных интересов. Потому что есть собственник объекта и земельного участка, у него есть вполне законные коммерческие интересы и планы по строительству или реконструкции. Это его право — использовать территорию максимально эффективно, но при этом ни в коем случае не должны ухудшаться условия проживания людей по соседству. Наоборот, такие проекты должны улучшать качество среды обитания в квартале, где планируется строительство. В данном же случае проект обязан улучшить архитектурное качество одного из важнейших мест в Новосибирске.

В центре города физически невозможно учесть желание всех парковаться. Необходимо понимать, что сотрудник в офисе по нормам занимает около 7 квадратных метров. А автомобиль, на котором он приезжает, занимает минимум 15 квадратных метров без учета проездов к парковочному месту. Нельзя обеспечить всех желающих возможностью приехать и бесплатно припарковаться в центре, поэтому превращать площади и улицы города в парковки – это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Приоритет должен быть у пешеходов и у тех людей, которые приезжают общественным транспортом.

Артур Лотарев, директор и главный архитектор компании «KANURA»:

— Тема с площадью перед «Победой» может стать той самой «последней каплей», которая либо сдвинет наш город в сторону умного интеллектуального развития, либо мы окончательно превратимся в «колхоз».

Есть такой известный манипуляционный прием, когда для пропихивания личных интересов при столкновении с общественностью и властью, делается нужное для заказчика решение, а затем вводится откровенно бессмысленный и нелогичный элемент (или несколько). Все начинают усиленно их обсуждать и критиковать и в конце концов заказчик с грустным видом «соглашается» с мнением большинства и проект немного корректируется.

Цель достигнута: проведено общественное обсуждение, учтены мнения горожан и можно «творить» свои дела дальше. При этом, в борьбе с «мелочами» упускается «Главное».

Итак, про «мелочи» (которые надо просто обозначить и дальше не тратить энергию на их обсуждение): архаичный фонтан из «брежневской эпохи», узкий однополосный проезд, превращающий этот участок улицы в «бутылочное горлышко», модернистские уличные светильники и прочие элементы уличного дизайна.

Давайте лучше поговори о «Главном»…

Площадь перед кинотеатром «Победы» является одним из ключевых общественных пространств Новосибирска. Эта территория с завидным упорством насыщается различными функциями, часть из которых со временем отмирает в борьбе за существование, а часть закрепляется. И этот процесс требует глубокого исследования. И самое главное для нашего города — это окончательно определиться с тем, станет ли улица Ленина пешеходной или останется «подиумом» для проезжающих автомобилей Range Rover.

Если пешеходная, то площадь перед «Победой» надо рассматривать в контексте всего линейного общественного пространства. Ну а если улица для автомобилей, то надо площадь рассматривать в контексте обеспечения безопасности дорожного движения и парковок.

Что касается «глубокого исследования», о котором я упомянул выше, то, к сожалению, надо признать тот факт, что в Новосибирске еще нет архитектурных бюро, которым бы хватило опыта справиться с такой серьезной задачей — точно предсказать и замоделивать сценарии жизни этого сложного общественного пространства. Поэтому для дальнейшей работы необходимо профессионально организовать конкурс с привлечением самых сильных проектных команд России с выделением нескольких отдельных этапов: формирование технического задания, исследовательский блок и концепция развития территории.

А это уже игра по-взрослому и это совсем другие проектные бюджеты во многие десятки миллионов рублей.

Если же все оставить как есть, то уровень общественной зрелости наших горожан останется в области: «Какой формы сделать фонтан — круглый или квадратный?».

Федор Иванов, строительный эксперт и руководитель компании по независимой научно-технологической экспертизе в сфере строительства:

— Для комментирования проекта необходимо полное представление о нем. Меня удивило, что сейчас что-то обсуждают. На мой взгляд, это преждевременно, можно говорить лишь о концепции. Раньше это называлось вариантное проектирование, то есть разрабатывались варианты для дальнейшей проработки. Сейчас я не понимаю, как можно при данных исходных данных строить какие-то серьезные выводы.

Например, на проекте изображено однополосное движение, но, как я понимаю, это не проектное решение. Я к этому отношусь как к детским картинкам, не более того. Для представления проекта в мэрию необходимо определиться с границами проектирования, то есть в каких границах будет проект и как он будет сочетаться с существующим благоустройством. Эти моменты не отражены в том, что представили сейчас. Проектная документация определяется ПП РФ №87 и там отражено четко, что должно быть. В данном случае это лишь предпредпроектная проработка.

Также я не понимаю, причем здесь слово «победа» (имеется в виду название площади — «КС»). В нашей стране это слово однозначно говорит о Победе в Великой Отечественной войне, то есть тематика предполагается в таком направлении в моем понимании. Если художник вкладывает свое понимание, то нужно еще подумать при условии, что это муниципальная земля. Частник может творить что хочет, это его право. Но там есть места общего пользования, вдоль дороги должен идти тротуар. Они никуда не могут исчезнуть из этого пространства. Если у них там располагается граница кадастрового земельного участка, а на этом участке располагается бордюр, то это вообще нонсенс.

Собственником ООО «АР Тэго», по данным Rusprofile, является Денис Малюженко. Он также числится владельцем ООО СЗ «Морской», ООО СЗ «Бердские Кварталы» , ООО СЗ «Ленина 10» , ООО СЗ «Новый Город». «АР Тэго» также занималась проектом реновации площади Маркса. Собственником универсама на Ленина (ООО «Авангард»), по данным Rusprofile, является бизнесмен Николай Стафиевский