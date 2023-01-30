Представлен проект будущей площади Победы возле Универсама в Новосибирске

Архитектурное бюро представило эскиз будущей площади Победы возле новосибирского Универсама. Проект подготовило архитектурное бюро «АР Тэго».

30 января архитектурное бюро «АР Тэго» представило эскиз будущей площади Победы на улице Ленина, которая может появиться в ходе возможной реконструкции магазина «Универсам» и квартала между улицами Советской, Ленина, Урицкого и Вокзальной магистрали.

«Для четкого обозначения зоны, занимаемой площадью Победы, было введено специфическое мощение, которое подчеркивает идентичность места. Главное место в формировании площади занимает особый водный элемент. Фонтан был расположен с учетом важных линий обзора, направления солнца и пропорций. Он станет магнитом для общественной жизни и символом нового общественного пространства. В основании фонтана располагается символ — победоносная звезда — элемент достойный своего архитектурного контекста», — рассказывает директор ООО «АР ТЭГО» Дмитрий Суворов.

Масштабный проект реконструкции квартала в центре Новосибирска ранее на обсуждение градостроительного совета вынесли по инициативе АО «Универсам». В рамках перестройки действующего магазина, которая может начаться не ранее 2026 года, при условии стабилизации ситуации в экономики, авторы проекта также предложили сформировать перед обновленным «Универсамом» новую площадь.

«Принимая по внимание значимость этой территории, мы хотим поучаствовать в формировании современного облика Новосибирска. Существующее сегодня пространство перед «Универсамом» уже устарело – с культурной, архитектурной, градостроительной и многих других точек зрения. Обсуждая планы и возможные варианты реконструкции непосредственно «Универсама», мы планируем заложить в проект и создание красивой, функциональной площади Победы. Так, чтобы новый «Универсам» и кинотеатр «Победа» создавали камерное пространство, которое преобразит центр города и станет точкой притяжения для горожан; местом, где будут проходить праздники, выставки и культурные ивенты», — комментирует руководитель «Универсама» Алексей Крук.

Представители Универсама отмечают, что проект не окончательный. Концепция может подвергнуться изменениям.

«Идут активные встречи и обсуждения с жителями квартала, архитекторами, потенциальными инвесторами проекта. Итоговый проект должен отражать все точки зрения и пожелания – каким должна быть площадь Победы. Наше видение площади мы планируем обсудить с собственниками кинотеатра «Победа», — резюмирует Алексей Крук.

Архитектор Валерий Филипов, представлявший на градостроительном совете Новосибирска первую концепцию реконструкции «Универсама» и прилегающих пространств, отметил, что размер площади оптимальный и расширять площадь смысла нет.

«Мы видим движение транспорта в одну полосу, по которой предполагается транзит без остановок. Но размер и коридоры улицы Ленина позволяют сделать движение в 2 полосы, с возможностью кратковременной остановки. И не отражен въезд на подземную парковку реновированного «Универсама», который предполагалось сделать со стороны улицы Ленина – этот аспект нужно уточнить», — обратил внимание архитектор.

Валерий Филиппов рассказал, что при проектировании предстоит продумать и визуальное завершение границ площади, так как на данный момент рельеф земельного участка неравномерный.

«Сейчас из-за ширины коридора улицы Ленина «плавают» пространственные границы этой площади. Возможно, нужно как-то зафиксировать их. Аркада кинотеатра «Победа» заканчивается павильонами – возможно, в створе этих двух крыльев «Победы» можно было бы поставить фонари-обелиски. Какие-то более монументальные формы, которые сымитируют колоннаду и зафиксируют пространственные границы», — сообщил Филиппов.

Напомним, что ранее министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, что реконструкция бывшего военного городка приостановлена.