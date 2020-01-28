В мэрии Новосибирска рассмотрели концепцию реновации площади имени Карла Маркса. По замыслу проектировщиков, площадь должна стать пешеходной с тремя точками притяжения: возле гостиницы «Турист», у ГУМа и около памятника Александру Покрышкину.

По информации мэрии города Новосибирска, разработчиком проекта реновации площади имени Карла Маркса стало ООО «АР.ТЭГО». Директор компании Дмитрий Суворов представил 28 января мэру города проект будущей реновации.

«Наша задача – получить в центре площади комплекс зданий, которые сформируют основные транспортные и пешеходные оси, замкнут перспективу проспекта Маркса, сформируют современный центр для отдыха горожан», – сказал Дмитрий Суворов.

Согласно разработанному проекту, площадь имени Карла Маркса должна стать пешеходной с тремя точками притяжения: возле гостиницы «Турист», у ГУМа и около памятника Александру Покрышкину. Памятник планируется сделать символом площади и переместить ближе к ее центру.

По мнению автора, такой подход позволит оформить камерную площадь, окруженную архитектурными объектами. Кроме того, предполагается масштабное озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что во внешнем облике площади Карла Маркса уже наметились существенные изменения. В частности, в настоящее время идет достройка гостиницы «Турист». Также было снесено 2-х этажное здание торгового комплекса «Гранит». Преобразить проспект Карла Маркса и одноименную площадь власти города планируют к крупному международному событию – молодежному Чемпионату мира по хоккею в 2023 году, для которого на берегу Оби в левобережье возводится ледовый дворец.

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