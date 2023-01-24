Задержан экс-директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин

Бывший директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин, руководивший учреждением более 20 лет и уволенный со своего поста в конце прошлого года, стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяется растрата денежных средств.

Александр Кулябин задержан, у него дома проведены обыски, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 24 января.

Уголовное дело заведено при взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД по региону по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Расследование дела находится под контролем областной прокуратуры.

Напомним, что Александр Кулябин, руководивший театром «Красный факел» с 1999 года, был уволен по инициативе регионального минкульта в конце декабря прошлого года. Кадровому решению предшествовал показ в театре постановки петербургского режиссёра Алексея Слюсарчука по пьесе Флорина Зеллера «Сын», где можно усмотреть отсылки к текущим событиям на Украине.

Новым директором «Красного факела» в конце декабря 2022 года назначена Антонида Гореявчева, ранее руководившая театром «Старый дом».

Также напомним, что весной 2022 года пост главного режиссёра «Красного факела» покинул сын Александра Кулябина Тимофей, занимавший эту должность на протяжении семи лет. В 2015 году в отношении Тимофея Кулябина, выступившего режиссёром постановки «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, а также Бориса Мездрича, занимавшего на тот момент пост директора НОВАТа, были возбуждены административные дела в связи с заявлением об осквернении чувств верующих. Позже производство было прекращено.

Отметим, что накануне стало известно об отставке заместителя министра культуры Новосибирской области Григория Милогулова.