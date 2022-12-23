Минкульт Новосибирской области уволил директора «Красного факела» Александра Кулябина

Министерство культуры Новосибирской области уволило директора «Красного факела» Александра Кулябина. Накануне театр отменил показ спектаклей режиссёра Тимофея Кулябина.

23 декабря уволен директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин. 21 декабря появилась информация об отмене спектаклей Тимофея Кулябина, который с 2015 года занимал пост главного режиссера театра. Администрация учреждения объяснила отмену техническими причинами.

«Сегодня на собрании с минкультом зачитали приказ об увольнении Александра Кулябина. С 23 декабря Кулябин уволен по решению учредителя автономного учреждения», — подтвердил информацию заместитель директора по маркетингу, руководитель пресс-службы Артём Ремнёв.

Он не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что увольнение Кулябина связано с критикой спецоперации со стороны его сына Тимофея.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» с 1999 года. Является продюсером множества спектаклей, автором и организатором ряда крупных театральных проектов, в том числе фестиваля «Молодые звезды Москвы». В январе 2012 года Александр Кулябин вошел в правление профессиональной гильдии театральных менеджеров России.

Напомним, что в декабре «Красный факел» представил публике спектакль «Сын» – пьесу Флорина Зеллера, воплощённую петербургским режиссёром Алексеем Слюсарчуком. В постановке в том числе содержались отсылки к текущим событиям на Украине.