Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера новосибирского «Красного факела»

Тимофей Кулябин покинул должность главного режиссера театра «Красный факел» в Новосибирске. Он работал на посту с 2015 года.

Информацию об уходе Тимофея Кулябина с должности главного режиссера новосибирского театра «Красный факел» «Континенту Сибирь» подтвердила пресс-атташе учреждения Ольга Пастухова.

«Тимофей Александрович действительно покинул пост главного режиссера театра «Красный факел» по собственному желанию. Режиссер перестал работать в учреждении с 21 апреля 2022 года», — сообщила «Континенту Сибирь» Ольга Пастухова.

Тимофей Кулябин —российский театральный режиссер, работал в «Красном факеле» в Новосибирске в 2007 году в должности штатного режиссера, в 2015 году был назначен главным режиссером учреждения. С 2020 года Тимофей Кулябин является одним из арт-директоров международного театрального фестиваля «Территория».

В 2015 году после показа оперы «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) в отношении режиссера и бывшего директора НОВАТа Бориса Мездрича были возбуждены административные дела за осквернение предмета религиозного почитания. Заявитель посчитал, что в постановке публично оскверняется образ Христа.

Мировой суд Центрального района Новосибирска прекратил производство в отношении Кулябина и Мездрича в связи с отсутствием правонарушения.