В Новосибирске началось рассмотрение дела экс-директора «Красного факела»

Железнодорожный районный суд города Новосибирска начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, обвиняемого в растрате и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«В судебном заседании было оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств», — говорится в сообщении.

Бывшего руководителя одного из самых известных новосибирских театров обвиняют в том, что он, взяв в 2014 году своего сына Тимофея на должность главного режиссера театра, назначил ему надбавку к зарплате почти в 90 тысяч рублей, не предусмотренную системой оплаты труда и не согласованную с наблюдательным советом театра.

Проведенная в 2018 году Контрольным управлением Новосибирской области проверка выявила неправомерную выплату Кулябину-младшему около 1,7 млн рублей. Кулябина-старшего обязали вернуть потраченное в бюджет, что он и сделал, но не из личных денег, а за счет средств театра, после чего продолжил выплачивать сыну прежнюю надбавку.

Уголовное дело против Александра Кулябина возбудили в январе 2023 года. Сообщается, что во время обыска у него дома был найден компьютер, принадлежащий театру и купленный на бюджетные средства. В конце января Кулябина отправили под домашний арест, срок которого неоднократно продлевался, однако в августе минувшего года экс-директору театра изменили меру пресечения на запрет определенных действий. На данный момент уголовное дело Александра Кулябина с утвержденным обвинительным заключением по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) готовится к отправке в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске за растрату более 6 млн рублей задержан директор спортшколы олимпийского резерва.