Новый директор новосибирского театра «Красный факел» рассказала о планах работы

Директором театра «Красный факел» назначена Антонида Гореявчева, ранее возглавлявшая театр «Старый дом». Гореявчева рассказала о дальнейших планах по работе «Красного факела» и «Старого дома».

27 декабря и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил нового руководителя театра «Красный факел». На должность директора назначена Антонида Гореявчева, ранее возглавлявшая театр «Старый дом».

«Это театральный бренд области, сформированный многими десятилетиями яркой творческой работы актеров, режиссеров, художников, служб и администрации. С другой стороны, спектакли этого театра определяют культурную политику и театральные тенденции всей Сибири. Именно «Красный факел» качеством своей художественной, организационной работы должен задавать тон в профессии и отвечать самым взыскательным ожиданиям публики. И сейчас как никогда важно сохранить статус и лучшие традиции этого легендарного театра, которые были заложены за всю вековую историю коллектива», — рассказала Антонида Гореявчева. Ее слова приводит пресс-служба театра.

Гореявчева сообщила, что с труппой и творческой командой продолжится сотрудничество, а все намеченные планы на 103 театральный сезон будут поддержаны.

«Не останется «обескровленным» и «Старый дом», признанный в последнее десятилетие одним из ведущих театров Новосибирской области. Премьерный план проработан до 2025 года, договоренности с режиссерами и постановочными группами достигнуты, прекрасная труппа находится на пике своих возможностей. Уверена, новый директор, который будет назначен на мое место, удержит лидирующие позиции театра «Старый дом», — резюмировала новый руководитель. На сайте «Старого дома» указано, что обязанности руководителя исполняет Елена Соколова.

Антонида Гореявчева окончила Алтайский государственный институт культуры. Более 35 лет посвятила отрасли культуры, из них 29 лет связаны с управленческой деятельностью. C 2006 по 2022 – директор Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом». За последние 5 лет театр принял участие в 32 фестивалях. С 2013 года спектакли «Старого дома» ежегодно отмечаются экспертным советом национального театрального фестиваля «Золотая Маска». Гореявчева создала международный фестиваль актуального театра «ХАОС» в 2019 году. «Старый дом» задействован в реализации мероприятий нацпроекта «Культура».

Напомним, что ряд медийных лиц раскритиковал решение минкульта Новосибирской области уволить руководителя «Красного факела» Александра Кулябина. Так, экс-министр культуры Новосибирской области, ныне директор Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО) Наталья Ярославцева высказала сожаление в связи с уходом Кулябина.