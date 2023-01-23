Замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов ушел в отставку

Заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов ушел из ведомства. Эту информацию он подтвердил «Континенту Сибирь».

«Отставку подтверждаю. Если нужен развернутый ответ, обратитесь с запросом к пресс-службе министерства культуры Новосибирской области», — уточнил Григорий Милогулов. О новом месте работы он предпочел пока не говорить.

В министерстве культуры Новосибирской области лишь уточнили «Континенту Сибирь», что отставка была по собственному желанию с 24 января. Имя будущего заместителя министра пока неизвестно, так как его назначает губернатор Андрей Травников.

Напомним, что Григорий Милогулов был назначен на должность в августе 2020 года. В должности замминистра он курировал развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры и искусства Новосибирской области, международной деятельности в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия.

В разные годы он занимал должности заместителя директора и директора РОО «Альянс Франсез-Новосибирск», директора основанного Эдуардом Тараном делового клуба «РДК», директора по коммуникативным проектам и международным связям АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».