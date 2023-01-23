В Новосибирской области 17 тысяч человек контактировало с заболевшими корью

Алёна Золотова
 
В Новосибирской области 17 тысяч человек контактировало с заболевшими корью
Фото Михаила Перикова

На 23 января у 65 человек из Новосибирской области обнаружена корь, из них — 30 детей. При этом 17 тысяч человек оказалось контактными с заболевшими.

23 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о 65 заболевших корью в регионе, из них — 30 детей. В ходе эпидемиологического расследования обнаружено 17 тысяч человек, ранее контактировавших с заболевшими.

«Несмотря на все мероприятия, которые у нас проводятся, есть люди, которые отказываются прививаться, в том числе отказываются прививать детей», — отметил министр. Его слова приводит ТАСС.

Хальзов рассказал, что уже привито 4 тысячи человек во время подчищающей иммунизации. Вакцинацию прошли именно непривитые и непереболевшие корью.

Напомним, что ранее было обнаружено, что нулевым пациентом оказался уроженец Средней Азии. При этом эпидемиологи не расценивают заболеваемость корью в Новосибирской области как вспышку. По словам заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Лады Самойловой, можно говорить лишь о повышенной заболеваемости в регионе. Ситуация неблагополучная, а «инфекция полностью управляется за счет вакцинопрофилактики».

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