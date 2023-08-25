Основатель компании SkyEng, бывший топ-менеджер Яндекса и «Новотелекома» (работает под брендом «Электронный город») Александр Ларьяновский 23 августа объявил в своих соцсетях о том, что уже несколько месяцев борется с онкологией.

«Мне исполняется 52 года, и если бы не маловероятная удача, то это был бы мой последний день рождения. Три страшных буквы. Рак. Я раньше всегда думал, ну вот как богатые люди умирают от рака, у них же столько ресурсов, чтобы вовремя его обнаружить и вылечить. А вот так вот. Теперь я знаю как. В апреле у меня обнаружили опухоль, и с тех пор я борюсь с ней», — поделился в своем блоге Александр Ларьяновский.

По его словам, обнаруженная опухоль никак не проявляет себя до последнего, однако её нашли на достаточно ранней стадии, что обеспечило неплохие шансы на выздоровление. Бизнесмен прошел курс химиотерапии и облучения, в результате чего опухоль практически полностью исчезла. Он также отметил, что впереди предстоит операция, которая займет определенное время, однако, заручившись боевым настроем, Александр Ларьяновский уверен в своей победе над страшной болезнью.

«Хочется, чтобы вам тоже везло, как мне. Поэтому, повторюсь, если вы не разговариваете регулярно со специалистами о своем здоровье и не проходите рекомендованные ими обследования, сделайте это сейчас», — заключил предприниматель.

Александр Ларьяновский — один из самых известных руководителей Новосибирска в сфере ИТ, где работает с 1994 года. В его послужном списке руководство множеством интернет-проектов, в том числе «Инетра», «Виртуальный Новосибирск», сайт газеты «Вечерний Новосибирск». В 1998-2004 годах работал также в образовательной отрасли — руководил пресс-службой Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), затем занимался национальной программой «Новые технологии для СМИ» Института развития прессы. С 2003 года занимал должность директора по маркетингу «Новотелекома» (работает под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес»). В 2008 году перешел в компанию «Яндекс», где с 2010 года занимал позицию директора по международному развитию и отвечал за выход поисковика на турецкий рынок. В 2011 году стал инвестором проекта Skyeng, где с 2014 года занял пост директора по бизнес-развитию. При привлечении инвестиций фонда Baring Capital Vostok рыночная стоимость Skyeng оценивалась в $100 млн.

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