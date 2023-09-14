Укомплектованность штата скорой медицинской помощи (СМП) в Новосибирске составляет 67,5% — каждая третья вакансия не закрыта. Укомплектованность средним медперсоналом на скорой еще ниже. Информацию об этом со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Ладу Шалыгину разместил «Коммерсантъ».

Сообщается, что эти данные были представлены в ходе доклада об организации работы скорой помощи на заседании комитета новосибирского Заксобрания по соцполитике, охране труда и занятости населения 14 сентября.

По информации замминистра, в СМП устроены 179 врачей, средних медработников в штате числится 709 — ими занято 62,8% актуальных ставок. Недокомплект именно врачей на СМП, по данным Лады Шалыгиной, составляет 32,5%.

Также были названы средние зарплаты сотрудников скорой. По информации замминистра здравоохранения региона, врач СМП получает порядка 100 тысяч рублей в месяц, а зарплаты среднего медперсонала превышают 50 тысяч рублей.

В целом по региону дефицит медработников СМП составляет около 2,5 тысячи человек — такие данные привел директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко. Все областные колледжи медицинского направления ежегодно выпускают около 1350 будущих медработников.

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