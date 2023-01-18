В Новосибирске эпидемиологи не расценивают текущую ситуацию с корью как вспышку

В Новосибирской области зафиксировано 45 случаев кори, из них 17 — у детей. Об этом сообщили на пресс-конференции представители регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора Новосибирской области.

По словам заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Лады Самойловой, эпидемиологи не расценивают текущую ситуацию с корью как вспышку. В данном случае можно говорить только о повышенной заболеваемости.

«Нулевой пациент у нас случай завозной, на территорию области он зашел в ноябре. Сам очаг не получил распространения, но на территорию зашел вирус с территории Средней Азии. Мы понимаем, что заболеваемость спорадическая, но так как инфекция полностью управляется за счет вакцинопрофилактики, такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией, поэтому проводятся противоэпидемические мероприятия по каждому случаю», — рассказала Самойлова.

В настоящее время в Новосибирске только одна из школ попала под контроль Роспотребнадзора, так как в учреждении был установлен очаг кори. При этом тяжелые случаи заболевания в области не зафиксированы.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова добавила, что у взрослых инфекция протекает тяжелее, чем у детей. После заболевания возможно осложнение в виде пневмонии.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова пояснила, что при любом обращении человека за медицинской помощь с симптомами, характерными для кори, противоэпидемические мероприятия начинают до того, как будет подтвержден либо снят диагноз.

«В каждом случае по месту работы, учебы, по месту жительства пациента медработники опрашивают всех, кто контактировал с ним, о проведенной ранее вакцинации против кори или же перенесенном заболевании, ряд граждан можем брать под медицинское наблюдение. Тем, кто не делал прививку, не болел или не помнит об этом, предлагаем вакцинацию. Ее нужно сделать в течение 72 часов после предполагаемого контакта», – пояснила специалист.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в пресс-службе Новосибирского государственного университета прокомментировали информацию о том, что в общежитии 1Б зафиксирован случай заболевания корью.