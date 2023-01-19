Следователи проводят проверку из-за вспышки кори в Новосибирской области

Следственный комитет в Новосибирской области инициировал проверку по факту вспышки кори в регионе. Правоохранители оценят работу миграционных органов – предполагается, что заболевание завезли из Средней Азии.

Как сообщает СУ СКР по Новосибирской области со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, в регионе отмечена вспышка кори, ситуация расценивается как неблагоприятная.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, в рамках которой следователи будут проверять и информацию о том, что переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии», — сообщили в следственном комитете 18 января.

Следователи оценят действия сотрудников органов миграционного контроля на предмет халатности и по результатам проверки примут процессуальное решение.

Накануне в региональном Роспотребнадзоре сообщили о 45 случаях кори на территории региона, 17 пациентов – дети. При этом в ведомстве отметили, что ситуация пока не расценивается как вспышка. Ранее случай заболевания был зафиксирован у одного из студентов, проживающих в общежитии Новосибирского государственного университета, а до этого – у 12 жителей Бердска.

Напомним, что в Новосибирской области также начал распространяться субвариант коронавируса «кракен».