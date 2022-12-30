Глава Новосибирской области удержал позиции в лидерах годового губернаторского рейтинга

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вновь попал в первую группу влияния среди глав российских регионов. Соответствующий список традиционно составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам 2022 года.

Андрей Травников занял 15-ю строчку в рейтинге. По итогам прошлого года глава Новосибирской области находился на 16-й позиции.

По мнению экспертов, стабильному положению новосибирского губернатора послужило решение о строительстве нескольких мусороперерабатывающих комплексов, а также продолжение возведения ряда крупных инфраструктурных объектов, в том числе нового ЛДС, ЦКП «СКИФ» и Восточного обхода. При этом на соцобъекты выделена «беспрецедентная», по мнению авторов рейтинга, сумма – порядка 20 млрд руб. Омрачила социальную сферу лишь серия аварий на трубопроводах в начале зимы, привлёкшая пристальное внимание прокуратуры.

Позитивному имиджу Андрея Травникова также послужили его включение в президиум Комиссии по научно-технологическому развитию России, достойные позиции региона в рейтингах по экономическому потенциалу и инвестиционного климата, а также успешное инвестиционное развитие Новосибирской области. Результатом последнего стали существенные федеральные вливания, в том числе на строительство Чуйского тракта.

В числе факторов, послуживших высоким позициям новосибирского губернатора в 2022 году, эксперты также назвали поддержку в регионе IT-сферы и высокотехнологичного производства, меры по импортозамещению и поддержке Донбасса со стороны руководства области, а также попадание Андрея Травникова в западные санкционные списки.

«Одно из главных достижений губернатора – политическая стабильность в регионе, несмотря на мэра-коммуниста и тот факт, что специфика парламентской демократии в Новосибирской области всегда отличалась открытостью и высокой конкуренцией», — резюмировали авторы рейтинга.

Другими участниками первой группы влияния стали глава Кузбасса Сергей Цивилёв, поднявшийся за год с 14-го на 10-е место, и губернатор Омской области Александр Бурков, потерявший в этом году одну позицию (12-е место).

Губернатор Красноярского края Александр Усс сохранил место во второй группе итогового рейтинга текущего года, но за счёт громких скандалов потерял позиции. Он занял 59-ю строчку против 57-й в прошлом году.

По мнению экспертов, потере позиций главы Красноярского края послужили уголовное дело о строительстве городского метрополитена, а также уголовное дело в отношении сына Александра Усса Артёма, подозреваемого в уклонении от санкций и отмывании денег. К этим скандалам добавилась неоднозначная оценка экспертов по части проведения частичной мобилизации.

По мнению ряда специалистов, соответствующий план был выполнен в регионе с трудом, при этом сообщалось и о проблемах с выплатами военнослужащим. Отчасти губернатора удержало на плаву попадание в список западных санкций, причём по причине реализации приказа о частичной мобилизации в России.

«Некоторые эксперты поспешили объявить, что теперь под угрозой – переизбрание Александра Усса на второй срок в следующем году. Каковы его перспективы – мнения наблюдателей разнятся», — говорится в исследовании.

Во вторую группу влияния также попали губернатор Томской области Владимир Мазур (31-е место) и глава Иркутской области Игорь Кобзев (37-е место). В третьей группе рейтинга среди глав сибирских регионов оказались Виктор Томенко (Алтайский край, 69-е место), Олег Хорохордин (Республика Алтай, 79-е место) и Валентин Коновалов (Республика Хакасия, 85-е место).

Возглавили итоговый рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В прошлом году мэр столицы также занимал первую строчку, на втором месте находился губернатор Московской области Андрей Воробьёв (ныне 5-е место), на третьем – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (ныне 7-е место).