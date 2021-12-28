Губернатор Новосибирской области оказался в группе лидеров «Национального рейтинга»

28 декабря центр информационных коммуникаций «Рейтинг» определил позиции глав субъектов РФ в общем рейтинге влияния по итогам 2021 года. Высокий результат в рейтинге показали главы ряда регионов Сибири и Дальнего Востока.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» определил позиции глав субъектов РФ в общем рейтинге влияния по итогам 2021 года. В первой двадцатке опубликованного 28 декабря «Национального рейтинга» оказались сразу три руководителя регионов Сибирского федерального округа, а глава Якутии Айсен Николаев сумел войти в Топ-10 глав субъектов федерации (10 место рейтинга).

Под руководством Айсена Николаева в 2021 году Республика Саха (Якутия) вышла в число лидеров по росту промышленного производства. По оценкам аналитиков, этот показатель по итогам 2021 года составит порядка 18% по отношению к результатам предыдущего 2020-го года. В регионе динамично развивается добыча полезных ископаемых, снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, а глава Якутии проявляет повышенное внимание к IT-сфере – весной 2022 года в республике завершается строительство креативного кластера.

Эксперты центра информационных коммуникаций «Рейтинг» также ставят в заслугу Айсену Николаеву реконструкцию проходящего по территории Якутии участка БАМа и лоббирование проекта Ленского моста.

Прочное положение Андрея Травникова в группе лидеров «Национального рейтинга» (16 позиция) определили своевременные и адекватные меры реагирования на эпидемию коронавируса, реализация крупных региональных и национальных проектов, успешная кампания по выборам депутатов Госдумы, а также конструктивные переговоры с членами федерального правительства.

Губернатор Новосибирской области в 2021 году сумел добиться лучшего с 2009 года результата по урожаю зерновых – 3,5 млн. тонн и лидерства региона в Сибири по экспорту этого вида продукции. В уходящем году регион также достиг хороших показателей в промышленном и строительном секторах экономики.

В 2021 году в Новосибирской области состоялось открытие крупнейшего оптово-распределительного центра «РусАгроМаркет-Новосибирск», логистического комплекса АО «Почта России», тепличного комбината «Обской», фулфилмент-центр OZON, селекционно-семеноводческого центра по производству семян мощностью 20 тыс. тонн и других производственных и инфраструктурных объектов.

Помимо Андрея Травникова в первой двадцатке рейтига прочно укрепились губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв (14 строчка рейтинга) и губернатор Омской области Александр Бурков (11 строчка рейтинга). Позиции первого несколько ослабли в декабре после трагедии на шахте «Листвяжная», а второго – укрепились после того, как две крупных авиакомпании выбрали аэропорт Омска базой для своих воздушных судов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс по оценке экспертов к концу 2021 года занял 57 позицию списка влияния. Возглавили «Национальный рейтинг» мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2020 году Айсен Николаев занимал 8 позицию «Национального рейтинга», а Андрей Травников – 20. Сергей Цивилёв, Александр Бурков и Александр Усс тогда, по мнению экспертов, занимали 55, 18 и 59 строчки рейтинга, соответственно.

Напомним, что по результатам ноябрьского рейтинга от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) губернатор Новосибирской области занимал 27 строчку рейтинга влиятельности, Сергей Цивилёв – 45, Александр Бурков – 61, а Айсен Николаев – 33 позицию.