Прокуратура Милана подготовила документы для экстрадиции Артема Усса в США

Сына красноярского губернатора Артем Усс переведен под домашний арест в Италии. Генеральный прокурор Милана подал обвинительный акт с просьбой экстрадиции Усса в США.

Генеральный прокурор Милана сформировал обвинительное заключение с требованием передачи США Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщило 25 ноября итальянское издание Ansa. В материале дела говорится, что Артем Усс скрылся с места предполагаемого преступления (Нью-Йорк) в Италию. По утверждению Усса, он никогда не был в городе. Единственный раз, когда он был в США, было 25 лет назад в Сан-Франциско.

«США указывают без какой-либо очевидной связи с расследованием, что мой подзащитный — сын важного губернатора», — приводит агентство комментарий по поводу обвинительного заключения адвоката Усса Виничо Нардо.

Прокурор Милана дал отрицательное заключение на просьбу о переводе под домашний арест Артема Усса. Однако суд Милана принял ходатайство защиты о переводе Усса под домашний арест. Обвиняемый освобожден из тюрьмы, сейчас он обязан носить электронный браслет до завершения разбирательства по запросу об экстрадиции.

Следующее слушание суда, на котором будет приниматься решение по экстрадиции, пока не назначено.

Напомним, что в октябре Артема Усса задержали в Италии по делу об отмыве денег и уходу от санкций. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Вслед за минюстом США в России на Артема Усса завели уголовное дело и объявили его в розыск.