«Обидно за коллег»: губернатор Новосибирской области о введенных санкциях США

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции прокомментировал введенные против него санкции. Ранее 15 декабря США пополнили санкционный список сибирскими губернаторами.

«Скажу то же, что и в прошлый раз [июльские санкции Великобритании — прим. «КС»]. Мне все равно. Это никак не влияет на мою жизнь и работу. Я уже раньше попадал в эти списки, иностранных активов у меня нет, инструментами финансовыми я не пользуюсь, меня нельзя лишить того, чего и так нет. Обидно за коллег — Госдеп не успевает писать бумаги, почему-то всего 29 губернаторов попали, а остальные нет», — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона добавил, что, наверное, будут новые списки.

Помимо Травникова в декабрьский список попали глава Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Красноярского края Александр Усс с ранее задержанным сыном Артемом. Помимо глав регионов, под санкции США попал президент «Норникеля» Владимир Потанин и его холдинг «Интеррос». Банка «Тинькофф» и самого «Норникеля», долями в которых владеет холдинг, ограничения не коснулись.

Ранее в конце ноября Великобритания ввела санкции против губернатора Омской области Александра Буркова.

«Вчера узнал, что меня включили в очередной санкционный список. На этот раз Великобритании. За организацию частичной мобилизации. От имени всего правительства Омской области хочу поблагодарить руководителей Туманного Альбиона за такую высокую оценку нашей работы. Уж если недруги России её заметили, значит, нам удалось сделать что-то полезное для нашей страны», — прокомментировал Александр Бурков.

Летом 2022 года Великобритания включила в список главу Кемеровской области Сергея Цивилёва, его супругу Анну и их семейный холдинг JSC KOLMAR GROUP. Про Цивилева британские власти пишут, что он с 2019 года «причастен к дестабилизации ситуации на Украине» и целостности этого государства.

Напомним, что ранее Андрей Травников прокомментировал возможную отмену прямых выборов мэра Новосибирска.