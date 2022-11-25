Названы компании, претендующие на подписание двух «мусорных концессий» в Новосибирской области

В Новосибирской области определили участников конкурса на право заключения концессионных соглашений для строительства и эксплуатации мусороперерабатывающих комплексов на левом и правом берегах Новосибирской агломерации.

Конверты с заявками вскрыли в правительстве Новосибирской области 25 ноября на заседании комиссии, в состав которой вошли депутаты Законодательного собрания региона и сотрудники региональных министерств.

На заключение концессионного соглашения по строительству и эксплуатации правобережного объекта претендуют ООО «Орбита», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и новосибирское МУП «Спецавтохозяйство», левобережного комплекса – ООО «Орбита» и МУП «Спецавтохозяйство».

Решение о допуске заявителей на участие в конкурсах будет принято в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола заседания комиссии.

Заявки на участие в конкурсах вело министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области с 13 октября. На каждый объект был объявлен отдельный конкурс.

Как сообщалось, мощность левобережного объекта в Верх-Туле составит 300 тыс. тонн в год и с учётом цен третьего квартала текущего года потребует инвестиций в объёме 3,2 млрд руб. На реализацию проекта по созданию правобережного комплекса в Раздольном мощностью 330 тонн в год по актуальным расценкам понадобится 3,6 млрд руб. Объекты должны быть построены за три года, а концессионные соглашения, подразумевающие также их эксплуатацию, будут заключены на 25 лет и могут продлеваться по соглашению сторон.

Проекты концессионных соглашений по созданию и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов были согласованы на сессии областного парламента в июле. При этом изначально предполагалось, что в регионе будет создано шесть таких объектов, по каждому из которых планировалось заключить отдельное соглашение.

Напомним, что предыдущее концессионное соглашение Новосибирская область заключила с компанией «Экология-Новосибирск» группы «ВИС» в 2016 году, оно было расторгнуто в мае 2022 года из-за недоработок. Предполагалось, что концессионер построит два объекта по обращению с отходами в Верх-Туле и Раздольном на общую сумму порядка 6,5 млрд руб.