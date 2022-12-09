Крупные аварии на тепловых сетях Новосибирска на сегодня затронули уже 10% всех жителей города. Представители мэрии и правительства региона совместно с Сибирской генерирующей компанией (СГК), Государственной жилищной инспекцией и Общественной палатой Новосибирской области провели 9 декабря открытое совещание по вопросу работы системы теплоснабжения. На нем они разбирали причины аварий, их устранение и возможные перспективы.

Летом меньше, зимой больше

Первым делом вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка, модерировавший совещание, констатировал, что таких погодных условий, какие мы наблюдаем сейчас – сильные морозы при столь малом количестве осадков, Новосибирск не помнит уже пятьдесят лет, с 1972 года. Одной из возможных причин серии аварий на тепловых и водопроводных сетях в конце ноября – начале декабря, по его словам, может быть именно это – при отсутствии снежного покрова глубина промерзания почвы в Новосибирске составляет уже около метра.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков в ответ отметил, что экстремальных по местным меркам холодов с 27 ноября не было, а малоснежность тепловым сетям, в отличие от водопроводов, не страшна. Тем не менее, за последние десять дней проблемы с теплоснабжением и подачей горячей воды в той или иной степени (как полное отключение, так и низкие параметры отопления) затронули около 10% всех жителей Новосибирска – такие данные приводит сама СГК.

Всего в разные дни под отключение попали 874 жилых дома. В среднем одна поломка устранялась за 8 часов. Самыми крупными авариями с точки зрения СГК стали порыв теплотрассы на улице Промышленной 28 ноября, где пришлось отключить саму магистраль, оставив без тепла около ста объектов, и улица Ватутина, где ремонт затянулся из-за вновь открывшихся дефектов в тепловых камерах.

При этом, по словам Андрея Колмакова, количество выявленных дефектов с начала отопительного сезона в этом году выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 1327 аварий против 1084. Напомним, что в межотопительный период динамика прямо противоположная: число порывов при испытаниях теплосетей становится меньше.

«Горожане задают нам вопрос: почему все лето город был перекопан, а аварий стало только больше?» – поинтересовался Сергей Семка.

Что именно сломалось?

По словам представителей СГК, и стало одной из ключевых причин (но не единственной) недавних аварий стало именно то, что летние испытания предусмотрели не все возможные варианты.

Отправной точкой Андрей Колмаков назвал дату 21 ноября, когда компания начала «разгонять» температуру в трубах из-за резкого похолодания. Летние испытания, которые проводились не только на давление, но и на температуру, рассчитывались на менее чем 120 градусов Цельсия. В конце ноября СГК подала в трубы 130 градусов.

Директор Новосибирского филиала подчеркнул, что все аварии, без исключения, произошли на подающих магистралях, имеющих долгий срок службы.

«И хочу еще отметить, что на таких традиционно аварийных участках прошлых лет, как улица Серебренниковская, улица Семьи Шамшиных – все спокойно. Раньше в таких условиях произошло бы три-четыре порыва минимум», – добавил он.

Особенности левобережной планировки

История с улицей Ватутина усложнилась еще и потому, что в Ленинском и Кировском районах все тепловые сети представляют собой замкнутое кольцо, поэтому любое отключение на Ватутина, Котовского, Троллейной, Широкой, Сибиряков-Гвардейцев и других участках задевает сразу все. «Теплоноситель подается по кольцу, поэтому любое отключение, любая неисправность влияют на режимы и влекут последствия для всех потребителей, – комментируют представители компании. – Пока не откачаешь всю вышедшую на поверхность воду, не поймешь, где дефект образовался».

Решением этого вопроса, которое озвучили Андрей Колмаков и руководитель департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев, будет фрагментация левобережного «кольца» на 14 независимых участков. «Что это даст? Прежде всего, возможность изолировать проблемные участки. Чтобы не проседало сразу все, когда в ожном месте возникает порыв – пояснил Дмитрий Перязев. – Сейчас контуры ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировской котельной работают в единой зоне. Их нужно обязательно обособить».

Работы, по словам Андрея Колмакова, начнутся после весны 2023 года, когда закончится отопительный сезон. И займет это, по самым оптимистическим оценкам, еще два года – в довесок к уже существующим программам ремонта и модернизации.

Представитель мэрии также отметил, что приобретенные СГК «Модульные системы Торнадо» могут очень хорошо помочь в перепланировке тепловых сетей.

Что еще можно сделать?

Андрей Колмаков констатировал, что запланированных на 2023 год инвестиций в размере 15 млрд рублей будет недостаточно для того, чтобы перекрасить «светофор» на карте дефектов в зеленый свет. Но корректировать уже имеющийся план ремонтов на следующий год все равно придется. Так, уже сейчас СГК добавила к 24 запланированным на капитальный ремонт в 2023 году участкам трассу на улице Королева и на Серафимовича, где вскрылось пять дефектов подряд. Общую протяженность теплотрасс, запланированных для капремонта на следующий год, СГК оценила в 18,2 км, что в полтора раза больше, чем в 2022 году.

Также компания, по его словам, сейчас готовится подписать с мэрией Новосибирска концессионное соглашение о передаче тепловых сетей. Это, по мнению Андрея Колмакова, поможет в дальнейшем избежать ситуаций вроде той, что произошла с отключением тепла в театре «Красный факел», где лопнул маленький участок, находящийся на балансе театра – и компании пришлось перекрыть всю трассу. «Чтобы такого больше не было, нужно передать такие мелкие участки в муниципальную собственность, а оттуда – к нам в концессию», – предложил он.

Свою точку зрения высказал и начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Александр Полищук, который отметил, что в предыдущие годы было больше нареканий к работе управляющих компаний в плане подготовки домов к отопительному сезону, и меньше – к работе СГК. В этом году все наоборот. Он добавил, что в начале 2023 года первым вопросом в сфере ЖКХ станут перерасчеты за то, что потребитель так или иначе не получил жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Ранее, напомним, в ходе заседания строительного комитета Заксобрания Новосибирской области депутаты сообщили о намерении способствовать возвращению в регион средств, украденных бывшими руководителями «СИБЭКО» во времена, когда компанией владел Михаил Абызов. По словам депутата Дмитрия Козловского, ранее на комитете была оглашена «отличная идея» вернуть деньги, украденные прежним руководством «СИБЭКО» (конечным бенефициаром на тот момент являлся Михаил Абызов) из бюджета области, и направить их на нужды региона, например, на ремонт трубопроводов. Парламентарий напомнил, что факт воровства средств был подтвержден в суде, у виновных было конфисковано имущество, а вырученные от его продажи деньги были переданы в госбюджет.