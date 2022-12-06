Адвокат вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прокомментировал его отстранение от занимаемой должности

Решение октябрьского районного суда Новосибирска о временном отстранении Артема Скатова от занимаемой им должности вице-мэра Новосибирска «Континенту Сибирь» прокомментировал адвокат обвиняемого Евгений Денисенко.



По словам Евгения Денисенко, 6 декабря Артем Скатов действительно был временно отстранен от должности вице-мэра Новосибирска на период предварительного следствия по делу о клевете.

Денисенко отметил, что поводом для обращения в суд, как следует из постановления следователя, послужил тот факт, что «Артем Скатов в силу занимаемой должности имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освящению в СМИ процесса уголовного судопроизводства». По словам адвоката, следователем было указано, что Артем Скатов неоднократно давал интервью местным СМИ и тем самым «формировал неверное общественное мнение о якобы его непричастности к совершению инкриминируемого преступления».

Суд, удовлетворяя ходатайство следователя, сделал вывод, что Артем Скатов «может воспрепятствовать производству по уголовному делу».

«Такой вывод носит вероятностный, предположительный характер о будущих событиях. Каких-либо конкретных фактических данных даже о намерениях Артема Скатова воспрепятствовать производству по уголовному делу ни следствием, ни судом не приведено», — отметил Евгений Денисенко.

Юрист уточнил «Континенту Сибирь», что следствие по делу началось 17 марта 2022 года. По словам Денисенко, на протяжении 9 месяцев следственные органы не брали с Артема Скатова подписку о неразглашении, что давало подзащитному право обсуждать свою непричастность и невиновность в инкриминируемом деянии, в том числе и в СМИ.

«Срок следствия по делу заканчивается 17 января 2023 года, таким образом, якобы имеющаяся у Скатова возможность «воспрепятствовать производству по уголовному делу» была обнаружена следователем только на завершающем этапе этого производства», — подчеркнул Денисенко.

Напомним, что правоохранители завели уголовное дело по статье о клевете по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева из-за информации, размещенной в телеграм-канале «Государь». При этом, сам депутат сообщал «Континенту Сибирь», что заявление было подано «конкретно по факту публикации», и в нём «не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии».