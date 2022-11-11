В октябре в мэрии Новосибирска был создан Совет по цифровому развитию города. Это стало своеобразным ответом муниципалитета на претензии, которые посыпались в адрес мэрии после публикации рейтинга «умных городов-миллионников», в котором Новосибирск не вошел даже в первую десятку. «Континент Сибирь» поговорил с вице-мэром Новосибирска АРТЁМОМ СКАТОВЫМ, возглавившим Совет, о том, какие изменения ждут мегаполис, когда «поумнеет» город, и какие задачи будет выполнять недавно созданный орган по цифровому развитию.

– Артём Вениаминович, этим летом новосибирская общественность была обескуражена 15-м местом Новосибирска в рейтинге Минстроя РФ по уровню цифровизации. Тогда первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панфёров в своей авторской колонке для «Континента Сибирь» назвал цифры, которые выделяют из всех бюджетов на эти цели Новосибирской области – 4,5 миллиарда рублей, из них Новосибирску – чуть более 375 миллионов. Депутат задавался вопросами, почему Новосибирск отстает от других городов-миллионников, хватает ли денег на цифровизацию? Теперь эти вопросы хочу адресовать вам.

– Здесь сразу уточню. Действительно, в целом Новосибирская область получила на цифровую трансформацию 4,5 миллиарда рублей в этом году. При этом в бюджете города на программу «Электронный Новосибирск» в этом году заложено примерно 84 миллиона рублей. Что касается выделения 374 миллионов рублей – эти деньги должны были пойти на создание интеллектуальной транспортной системы. Предполагалось, что часть этих средств передадут в город, но они остались на уровне региона.

Несложно посчитать, что на цифровую трансформацию выделяется около 2% от суммы всего регионального бюджета. На уровне города, даже учитывая зарплату сотрудников мэрии, на это направление выделяется меньше 0,5%. Сегодня на федеральных форумах звучат рекомендации закладывать на цифровую трансформацию не менее 3% от суммы бюджета. Думаю, рано или поздно к этому придут и муниципалитеты. Бюджет Новосибирска 60 миллиардов рублей, даже если планировать один процент – это 500-600 миллионов рублей, которые должны идти на цифровое развитие.

– Может быть, городу надо быть более настойчивым при формировании бюджета? Проявить упорство, ставя вопросы перед Заксобранием о траншах на цифровизацию из регионального бюджета?

– Для того чтобы просить или требовать деньги, надо провести подготовительную работу. Если мы планируем серьезную цифровую трансформацию на уровне муниципалитета, мы должны четко понимать задачи, спланировать работу и потом уже на нее просить деньги.

– А вы планируете серьезную цифровую трансформацию?

– Безусловно. Во-первых, переход к цифровой экономике России – одна из пяти национальных целей. И мы видим, что на федеральном уровне этому направлению уделяется пристальное внимание. На региональном уровне министерство цифрового развития и связи Новосибирской области сегодня берет на себя координирующую и организационную роль.

Во-вторых, это логика развития современного мира. Простой пример. Посмотрите, что сегодня активно рекламируют на телевидении – Ozon, Яндекс Маркет или СберМаркет и так далее. Это цифровые экосистемы. Крупные корпорации задают тон. Переход на цифровую экономику сегодня – дело государственной важности. И эти задачи доходят до уровня муниципалитета.

Если брать Новосибирск, то он всегда, на самом деле, был в авангарде. Мы одними из первых в России разработали портал «Мой Новосибирск», который сегодня работает достаточно эффективно. Им пользуются и горожане, и чиновники. Сегодня стало нормой, когда любой житель может получать информацию об отключениях тепла или воды через СМС, пуш-уведомления или по электронной почте. Стало привычным пользоваться госуслугами. Поэтому год назад мы остановили на платформе сервис обратной связи, чтобы не дублировать портал Госуслуг. Более того, через Госуслуги государство или муниципалитет оказывают услуги проактивно. Вы можете даже не знать, что вам положена какая-то выплата, а деньги уже на счету.

– Это что, например?

– Это пособия на детей, при рождении ребенка и многое другое. Например, когда женщина обращается к врачу по беременности, ее данные автоматически вносятся в систему, и она получает все причитающиеся выплаты, никуда специально для этого не обращаясь.

– Хорошо. Новосибирск был в авангарде. А что случилось потом? Почему город оказался на последних строчках рейтинга Минстроя РФ?

– Потому что важно не только что-то сделать, но и правильно отчитаться об этом. Мы совместно с минцифрой Новосибирской области проанализировали все параметры и критерии, на основе которых составляется рейтинг. Выяснили, что на самом деле большинство направлений у нас уже работает, но эта информация не была отражена в отчете. Уверен, что результаты Новосибирска в рейтинге «умных городов» за первое полугодие этого года будут лучше.

– В сентябре в мэрии Новосибирска был создан межотраслевой координационный Совет по цифровому развитию города, который вы возглавили. Кстати, у «Континента Сибирь» есть основания предполагать, что свою роль в этом сыграли и публикации в нашем издании. Для чего создан Совет? Какие задачи будет выполнять?

– Необходимость системного подхода к цифровой трансформации назрела давно. Межотраслевой совет по цифровому развитию города, который мы создали на уровне мэрии, будет координировать работу всех структурных подразделений муниципалитета. Нам предстоит огромная работа, которую условно можно разделить на три направления – формирование команды, разработка стратегии цифрового развития города и понимание четкой программы с внедрением технологий на уровне муниципалитета (создание, так называемого, «цифрового двойника»). Цель – на основе данных информационных систем и платформ, которые, с одной стороны, позволят систематизировать работу муниципалитета, а с другой – облегчат жизнь горожанам, позволяя получить услуги в два клика, повысить эффективность принятия управленческих решений и сделать город еще более комфортным для проживания.

– Давайте пройдем по каждому из направлений. Что вы подразумеваете под формированием команды? Будет увеличен штат чиновников?

– Цифровая трансформация предполагает переход на другое мышление, прежде всего, чиновников. Они в первую очередь должны понимать для чего это нужно. Я прошел бесплатное обучение в центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации при Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС). Сегодня такое же обучение проходят сотрудники мэрии. На уровне города в каждом структурном подразделении назначены ответственные (руководители департаментов или их заместители) за цифровую трансформацию. Даже в каждой районной администрации есть заместитель, который будет отвечать за это направление. До конца года люди пройдут обучение, и мы проведем стратегический интенсив, на который планируем пригласить компании, разрабатывающие программные продукты. Мы должны научиться разговаривать на одном языке.

Кроме того, усилится роль департамента связи и информатизации мэрии, который в дальнейшем, я надеюсь, станет департаментом цифрового развития и приобретет статус главного распорядителя бюджетных средств. Теперь это будут не только сотрудники, которые, условно говоря, отвечали за работу компьютеров и информационных систем, это будут специалисты, в зоне ответственности которых будет организация внедрения цифровых решений. Кроме того, департамент должен стать методологическим, организационным и координирующим центром для всех структурных подразделений мэрии. Это, кстати, произошло на уровне региона – министерство цифрового развития выросло из департамента информатизации. Безусловно, в своей работе мы будем опираться на опыт правительства Новосибирской области. Ярким примером является координация федеральной программы «Умный город», с которой мы начали разговор. Теперь на уровне региона вместо министерства ЖКХ и энергетики программу курирует министерство цифрового развития. Аналогично и на уровне муниципалитета. Мы приняли решение, что курирование программы в муниципалитете теперь удел не департамента промышленности, а департамента связи и информатизации под руководством Александра Анатольевича Горнштейна.

Что касается увеличения штата, то нам, конечно, потребуются профессионалы в сфере создания и внедрения информационных систем. Другое дело, что желающих идти на муниципальную службу немного.

– Почему?

– Слишком велика разница между зарплатами в мэрии и в ИТ-компаниях. Но будем искать.

– Вы уже приступили к разработке стратегии цифрового развития города? Сколько времени займет эта работа?

– Приступили. Мы работаем непосредственно с министерством цифрового развития региона. В октябре прошло установочное заседание Совета по цифровому развитию с участием министра цифрового развития Сергея Цукаря и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, где были поставлены первостепенные задачи – провести аудит информационных систем и спланировать работу на будущее. На уровне области полтора года назад была разработана стратегия цифрового развития Новосибирской области, которая определила направления работы всех министерств и составлена дорожная карта. Мы будем разрабатывать свою программу, основываясь на этой стратегии.

Сегодня большинство цифровых решений на федеральном и региональном уровне работают по отраслевому принципу: медицина, образование, сельское хозяйство и так далее. Наша задача не просто пользоваться этими информационными системами, а обобщить их. И уже на базе этого делать управленческие выводы, принимать решения. Чтобы не было так, как сегодня, когда какое-то подразделение, например дорожники, самостоятельно принимает решение о внедрение некой системы, а потом выясняется, что она некачественная, не работает. Нам нужно спланировать свою деятельность по цифровой трансформации на два-три года вперед, чтобы понимать задачи и объем финансирования. Надеюсь, что мы в течение полугода такую программу создадим.

– Могут ли в этой работе вам помочь коммерческие организации, разрабатывающие цифровые программы и платформы?

– Мы открыты для любых предложений. У нас, кстати, есть хороший опыт по сбору идей. В преддверии 125-летия Новосибирска мы создавали сайт, на котором собирали предложения, которые бы сделали Новосибирск привлекательным для горожан и гостей города. Этот проект получил даже международную премию. К сожалению, не все идеи по объективным причинам были реализованы, но мы эту работу продолжаем. Так что, возможно, мы воспользуемся этим опытом.

– Предприниматели жалуются, что в мэрии Новосибирска равнодушно относятся к их предложениям по цифровому развитию.

– Я слышал такие мнения. Надеюсь, что это изменится. Планируем сделать одно окно входа – департамент связи и информатизации. Впрочем, можно обращаться и ко мне напрямую. Я не исключаю, что качественно проработанные цифровые решения, касающиеся «умного города», а в Новосибирске достаточно сильные разработчики, могут войти в нашу программу цифрового развития.

Кроме того, мы изучаем опыт других городов. Например, в Новосибирской области работает региональная навигационно-информационная система, которая позволяет контролировать и проводить мониторинг движения общественного транспорта, скорой помощи и так далее. Но такую систему можно создать и для уборки улиц. Подобный проект уже работает в Мурманске. Система анализирует выпадение осадков и предлагает те или иные виды уборок. Они даже дворников оцифровали. Дворники ходят с телефонами, и всегда можно увидеть, где и что они сделали. Опыт есть, его надо изучать и внедрять.

– То есть, другими словами, программа будет состоять из перечня элементов умного города, которые нужно внедрить в первую очередь?

– Конечно. Во-первых, перевести все социально-значимые муниципальные услуги в электронный вид. Основную работу мы в этом направлении сделали. Сегодня 76 услуг предоставляются онлайн. Оставшиеся порядка десяти будут переведены до 1 января 2023 года. Одна из последних переведенных в электронный вид услуга – выдача предпринимателям разрешения на вывески. Раньше надо было идти в комитет по рекламе, подавать документы и ждать. Зачастую эту функцию брали на себя коммерческие организации, зарабатывая на этом. Сегодня юрлицо, зарегистрированное на госуслугах, подает заявление и платит не 5000 рублей, а 3500. И получает разрешение. Наша задача – убрать административные барьеры, с которыми сталкивается бизнес. И мы к этому идем.

Во-вторых, наладить каналы обратной связи с населением. Сегодня эта задача решается, в том числе, благодаря федеральной платформе «Госуслуги. Решаем вместе», куда можно обратиться и получить ответ. В течение последних двух лет мы провели большую организационную работу, чтобы быстро реагировать на темы, которые поднимают пользователи соцсетей с помощью системы «Инцидент Менеджмент». Сейчас совместно с Центром управления регионом занимаемся внедрением системы «Госпаблики». Задача — чтобы у каждого муниципального подраздела и организации были свои верифицированные аккаунты в социальных сетях, чтобы они правильно велись и горожане могли с их помощью получать официальные ответы.

В целом в рамках цифровой трансформации большое значение уделяется обратной связи с населением, и мы за последние три года научились не только оперативно и качественно отвечать заявителям, но и соответственно реагировать на обращения и замечания граждан.

В-третьих, внедрение цифровых решений, которые повысят эффективность управления городом. Часть из них уже есть, часть надо разработать.

Например, у такого города-миллионника, как Новосибирск, должна быть интеллектуальная транспортная система. Сегодня принято решение, что она будет создана на уровне Новосибирской агломерации. И это логично, потому что необходимо управлять движением не только в Новосибирске, но и на выезде из города в Бердск, Искитим, Обь. Требуется большая работа по замене светофоров, оснащение видеокамерами, техническому сопровождению программного аппаратного комплекса. Это серьезная большая работа. Для Новосибирска это будет большое подспорье, надеюсь, за пару лет мы эту систему построим.

В Новосибирске мы сейчас анализируем ситуацию с платными парковками. Задача – наладить работу по сбору штрафов. Прорабатываем предложения, чтобы административные штрафы не только за парковку, но и на газонах, около мусорных баков, взимались так же оперативно, как штрафы за нарушение ПД, и поступали сразу на портал Госуслуг. Это и дополнительные средства в бюджет и, может быть, люди быстрее поймут, что нельзя парковаться на газонах, оставлять старые авто гнить во дворах, будут пользоваться платными парковками.

А еще пока на уровне разговоров, мы обсуждаем идею, которая сегодня кажется недостижимой. Но ведь несколько лет назад никто не поверил бы, что такси можно будет вызывать по приложению, выбирать машину, видеть, как она подъезжает. А теперь это само собой разумеющееся. Но ведь такую же платформу можно создать и для уборки улиц!

Мы каждый год покупаем уборочную технику, ее все больше и больше, но периодически зимой нужны дополнительные силы дворников. Во время обильных снегопадов не хватает как раз простых дворников. Зимой их нужно одномоментно много. Есть идея разделить город на участки для очистки улиц. Народные, назовем их так, дворники регистрируются на платформе, как водители такси, заключают договор с мэрией, получают инвентарь или используют свой. И в нужный момент в приложении приходит заявка, что нужно поработать. Дворник выбирает участок, который ближе к его дому, дает добро, работает, фотографирует очищенный участок. Контролеры проверяют, и человек получает деньги. Сейчас это кажется смешным, но рано или поздно мы к этому придем. И это выход для города. Конечно, надо будет еще дополнительно синхронизировать их работу со службами, которые вывозят снег, но это все решаемо. Между прочим, вот нашим айтишникам предложение – разработать такое приложение.

Сейчас мы все идеи аккумулируем и анализируем. Пока трудно сказать, какие из них войдут в итоговый документ.

– Мы еще не коснулись третьего направления, которое тоже звучит футуристично – цифровой двойник города. Что это?

– Это одно из важнейших направлений. Нам предстоит большая задача – объединить существующие базы данных от кадастровых карт, оцифровки дорог до координации работы коммунальных служб. У нас есть задел, создана геоинформационная система. Вопрос в ее уточнении и расширении.

Сейчас мы изучили решение, которое реализуют в Краснообске. В этом населенном пункте делают первые шаги по созданию цифрового двойника. Правда, у них внимание сконцентрировано на уборке улиц и ремонте коммунальных систем. Мы свою задачу видим шире – объединение всех систем. Задача цифрового двойника – координация между отраслевыми службами как муниципальными, так и коммерческими. Чтобы в городе не было такого, что сначала сделали дорогу, а потом ее раскопали, чтобы переложить трубы. Это непросто. Но такая информационная система поможет согласовывать действия служб. Задача не тривиальная, но опыт решения есть, есть наработки и у нас. Мы, например, сегодня в реальном времени можем наблюдать где, на каких улицах работает дорожная техника. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы умные решения помогали нам анализировать и планировать работу.

Опыт есть, его надо изучать и внедрять. Для этого и нужно, чтобы в мэрии работала единая команда. Я думаю, к следующему лету мы должны выйти с городской программой, дорожной картой, чтобы ее принять и по ней работать. Собственно говоря, в эти полгода предложения от ИТ-компаний и будут приниматься. Мы тесно взаимодействуем с руководителем областного Центра цифровой трансформации Евгением Попантонопуло и Сергеем Новиковым («Ассоциация по развитию информационно-коммуникационных технологий»), а также с Александром Люлько, который теперь в НГУ возглавляет Центр взаимодействия науки и промышленности, и Ириной Травиной («СибАкадемСофт»). Надеемся, что совместными усилиями мы сможем реализовать цифровую трансформацию Новосибирска.