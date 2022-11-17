США передали Италии материалы дела для предъявления обвинений сыну красноярского губернатора

Американская сторона передала в суд Италии материалы уголовного дела в отношении Артёма Усса для его экстрадиции. Задержанный сын красноярского губернатора находится в тюрьме Милана в связи с обвинением в уклонении от западных санкций и отмывании денег.

О передаче материалов дела для экстрадиции сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса сообщили РИА «Новости» со ссылкой на защитника подозреваемого Виничио Нардо.

По словам адвоката, переданные материалы фактически являются ордером о предъявлении обвинений.

Напомним, что Артём Усс попал под обвинение США в уклонении от санкции и отмывании денег, выдвинутое в отношении пяти граждан России. Он был задержан в середине октября в Милане, где сейчас находится под стражей, отказавшись от экстрадиции. Сыну сибирского губернатора грозит до 30 лет лишения свободы.

По версии следствия, Артём Усс вместе с другими подозреваемыми мог, в частности, заключать незаконные сделки с нефтью для венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), контрабанда при этом шла в Россию и Китай.

Защита Усса-младшего ходатайствовала о его переводе под домашний арест – соответствующее заседание назначено на следующую неделю, однако местное гособвинение не одобряет смягчение меры пресечения в отношении россиянина.

Выдачи Артёма Усса также добивается Россия, где в отношении сына главы Красноярского края завели дело об особо крупном отмывании денег организованной группой. На своей родине Усс-младший арестован заочно.

Виновным в инкриминируемых Америкой нарушениях Артём Усс себя не признаёт, а его отец считает соответствующие обвинения политическими.

Известно, что сын красноярского губернатора родился в 1982 году, имеет юридическое образование и является одним из учредителей компании «Сибуголь».