Сын красноярского губернатора объявлен в розыск

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема Усса — объявили в розыск в России. Московский суд обвиняет младшего Усса в отмывании денег, максимальный срок лишения свободы — 7 лет со штрафом в 1 млн рублей. Напомним, что 17 октября Артем Усс был задержан в Италии по запросу минюста США за отмывание денег и уклонение от санкций. В соответствии с американским законодательством ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Сын губернатора Красноярского Края Александра Усса стал фигурантом уголовного дела в России. 27 октября мещанский суд Москвы заочно избрал Артему Уссу в качестве меры пресечения заключение под стражу в связи с обвинениями в отмывании денег.

«В рамках расследования дела о легализации денежных средств, фигурантом которого является заочно арестованный Артем Усс, в Италию будет направлен запрос о его экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности на территории Российской Федерации», — отмечает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

Сейчас Артем Усс находится под стражей в Италии. По словам адвоката, Усс не жалуется на условия содержания.

Напомним, что ранее власти США предъявили обвинения семи гражданам России и Венесуэлы, в том числе Артему Уссу. Задержанные подозреваются в отмывании денег, контрабанде нефтепродуктов и получении американских военных технологий.

По данным информационной системы «СПАРК», Артём Усс также владеет 5,9% акций ООО «Управляющая компания СМ.СИТИ», специализирующейся на предоставлении финансовых услуг. Кроме того, он является акционером ООО «Сибуголь» (38% акций компании). В 2022 году компания «Сибуголь» получила госзаказ на поставку угля хакасскому муниципальному предприятию «Райоптсбыт». Сумма контракта составила более 28 миллионов рублей