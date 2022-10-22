О том, что задержанный в Италии по запросу Соединенных Штатов Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил об отказе в экстрадиции, сообщил адвокат Милана Виничо Нардо. Также, по его словам, защита намерена подать ходатайство об освобождении сына губернатора из-под стражи.

«Заседание было посвящено именно идентификации личности. Затем его (Артема Усса) спросили, желает ли он быть экстрадирован. Мой клиент отказался», – цитирует адвоката агентство ТАСС.

Напомним, что Артем Усс был задержан 17 октября по подозрению в отмывании денег. По версии следствия Артем Усс вместе с четырьмя другими обвиняемыми по этому делу мог заключать незаконные сделки с нефтью для Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), венесуэльской государственной нефтяной компании, а контрабанда шла в Россию и Китай. В случае признания виновными Уссу и другим обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения.

Фигуранты дела подозреваются в получении военных технологий от американских компаний, переправки нефти контрабандой и отмывании десятков миллионов долларов для российских промышленников, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата.

Сам Александр Усс в своем ТГ-канале выразил мнение о том, что в этом деле «политический окрас очевиден». О том, как повлияют рассматриваемые события на шансы Александра Усса получить одобрение Москвы пойти на новые выборы, читайте в материале по ссылке.