Компания сына главы Красноярского края получила крупный госзаказ

Компания «Сибуголь», которая частично принадлежит сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артёму, получила госзаказ на поставку угля хакасскому муниципальному предприятию «Райоптсбыт». Сумма контракта составила более 28 миллионов рублей.

Как сообщает издание «Момент истины», в рамках заказа «Сибуголь» поставит МПК «Райоптсбыт» уголь различных марок.

По данным информационной системы «СПАРК», ООО «Сибуголь» зарегистрировано в 2008 году, её генеральный директор — Сергей Рогачёв. Артём Усс владеет 38% акций компании, 27% принадлежат зарегистрированной на Кипре компании «Седрик Энтерпрайзим Лимитед», остальной долей владеют Любовь Хомченко, Денис Чигрин и Алексей Тихомиров. Предприятие добывает более 2 млн тонн угля в год.

Артём Усс также владеет 5% акций ООО «Управляющая компания СМ.СИТИ», специализирующейся на предоставлении финансовых услуг (директор – Александр Коропачинский, зарегистрирована в 2015 году, доход в 2020 году – 1,45 млрд руб.). По неофициальным данным, Артём Усс сейчас работает в дочерней компании «Роснефти» «Восток Ойл».

По информации из открытых источников, сын главы Красноярского края родился в 1982 году, окончил МГИМО.

Муниципальное казённое предприятие «Райоптсбыт» работает в Республике Хакасия с 2003 года, специализируется на оптовой торговле твёрдым топливом. Руководитель — Анжела Зайцева.

Напомним, в июле сообщалось о том, что красноярский бизнесмен, приближённый к губернатору края, — Александр Нусс, один из основателей лесозаготовительной компании «Малтат», — помещён под стражу.