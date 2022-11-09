Задержанного Артема Усса просят перевести под домашний арест

Алёна Золотова
 
Задержанного Артема Усса просят перевести под домашний арест
Фото из социальных сетей Артема Усса

Адвокаты задержанного Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, просят о смягчении меры задержания и переводе подзащитного под домашний арест. Ранее Артем Усс был задержан по обвинению в отмывании денег и уклонении от санкций.

8 ноября адвокат Виничо Нардо сообщил, что защита Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, ходатайствовала об изменении меры пресечения и его переводе под домашний арест. Об этом Нардо сообщил агентству ТАСС.

«Мы передали ходатайство [о переводе под домашний арест], для его рассмотрения понадобится какое-то время», — сказал Нардо ТАСС. Ранее юрист сообщал, что у Артема Усса есть «место, где можно находиться». 

Защита пока не получила доступ к материалам дела, срок рассмотрения может продлиться до полугода, поэтому юристы подали прошение о переводе из тюрьмы под домашний арест. Пока дата следующего судебного заседания не назначена.

Также Виничо Нардо рассказал, что об уголовном деле, заведенном на Артема Усса в России, и объявлении его подзащитного в розыск знает только из материалов СМИ.

Напомним, что в октябре Артема Усса задержали в Италии по делу об отмыве денег и уходу от санкций. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Вслед за минюстом США в России на Усса завели уголовное дело и объявили в розыск.

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