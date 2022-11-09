Задержанного Артема Усса просят перевести под домашний арест

Адвокаты задержанного Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, просят о смягчении меры задержания и переводе подзащитного под домашний арест. Ранее Артем Усс был задержан по обвинению в отмывании денег и уклонении от санкций.

8 ноября адвокат Виничо Нардо сообщил, что защита Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, ходатайствовала об изменении меры пресечения и его переводе под домашний арест. Об этом Нардо сообщил агентству ТАСС.

«Мы передали ходатайство [о переводе под домашний арест], для его рассмотрения понадобится какое-то время», — сказал Нардо ТАСС. Ранее юрист сообщал, что у Артема Усса есть «место, где можно находиться».

Защита пока не получила доступ к материалам дела, срок рассмотрения может продлиться до полугода, поэтому юристы подали прошение о переводе из тюрьмы под домашний арест. Пока дата следующего судебного заседания не назначена.

Также Виничо Нардо рассказал, что об уголовном деле, заведенном на Артема Усса в России, и объявлении его подзащитного в розыск знает только из материалов СМИ.

Напомним, что в октябре Артема Усса задержали в Италии по делу об отмыве денег и уходу от санкций. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Вслед за минюстом США в России на Усса завели уголовное дело и объявили в розыск.