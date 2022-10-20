Арестован сын губернатора Красноярского края

19 октября стало известно о задержании Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Оно состоялось в Италии 17 октября по запросу министерства юстиции США. Артема Усса обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. По мнению Александра Усса, задержание его сына носит политические мотивы.

19 октября минюст США сообщил о задержании сына главы Красноярского края Александра Усса. В Восточном округе Нью-Йорка пяти россиянам были предъявлены обвинения, связанные с международными закупками, контрабандой и отмыванием денег. По версии следствия Артем Усс вместе с другими обвиняемыми мог заключать незаконные сделки с нефтью для Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), венесуэльской государственной нефтяной компании, а контрабанда шла в Россию и Китай.

Фигуранты дела подозреваются в получении военных технологий от американских компаний, переправки нефти контрабандой и отмывании десятков миллионов долларов для российских промышленников, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата. Артем Усс был задержан 17 октября в Италии, теперь его ждет экстрадиция в США.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — прокомментировал задержание сына в своем ТГ-канале Александр Усс, выразив мнение, что «политический окрас очевиден».

Напомним, что ранее в этом году компания «Сибуголь», которая частично принадлежит сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артёму, получила госзаказ на поставку угля хакасскому муниципальному предприятию «Райоптсбыт». Сумма контракта составила более 28 миллионов рублей.

Ранее «Континент Сибирь» также писал о реакции красноярских властных кругов на масштабную информационную кампанию в честь пятилетия губернаторства Александра Усса.