Сын спикера томского парламента признан виновным в отмывании денег

Центральный районный суд города Новосибирска вынес приговор сыну спикера томского парламента Оксаны Козловской Михаилу Волохову, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денег при строительстве жилья для офицеров Северска. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Волохов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ (легализация денежных средств), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 500 000 рублей. В соответствии со ст. 73 ч. 1 УК РФ, назначенное Волохову основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении.

Мера пресечения бизнесмену до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения в виде запрета определенных действий.

Напомним, по версии следствия, Михаил Волохов, будучи первым лицом «Инвестиционно-строительной компании Траст», обязался построить многоэтажку для военных Северска. Заказчиком выступила Росгвардия (на момент заключения договора МВД). Сдача дома была запланирована еще на 2013 год, но по факту так и не состоялась — дом превратился в долгострой. В феврале 2019 года Волохова задержали и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Предпринимателю инкриминировали хищение в размере более 180 млн рублей. Кроме этого, в отдельное производство было выделено уголовное дело об отмывании 6 млн рублей. Следствие считает, что эти деньги предприниматель мог выплатить сам себе, оформив договор подряда подконтрольной компании.

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