В Новосибирске 20 октября прошел торжественный митинг перед отправкой мобилизованных на специальную военную операцию (СВО).

На строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища перед отправкой в тыловые районы проведения специальной военной операции состоялось торжественное построение мобилизованных. Речь идет о военнослужащих из Новосибирской и Иркутской областей, а также Красноярского края.

«Земляки! Сибиряки! Герои! Мне сложно сегодня говорить, потому что многих из вас я знаю лично. На этой площади Новосибирского военного училища каждый год в строй встают курсанты, которые выбрали своей профессией – Родину защищать. У вас – другие профессии. Мирные. Здесь строители, водители, заводчане, железнодорожники… Но защищать Родину – для вас больше чем профессия! Это зов души и сердца. И поэтому наемные войска других стран нас никогда не поймут. И никогда не победят! Мы сделаем все, чтобы ваши семьи не нуждались ни в чем. Мы будем ждать вас с победой. Мы будем ждать вас живыми и здоровыми. За вами Сибирь, за вами вся страна! Возвращайтесь быстрее с победой!», — отметил спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Его комментарии приводит пресс-служба Заксобрания региона.

После прибытия в назначенные районы военнослужащие приступят к выполнению текущих задач.

Напомним, что 19 октября президент РФ ввёл в Сибири режим базовой готовности, а в присоединенных регионах – военное положение. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров ранее раскрыл «Континенту Сибирь» подробности формирования именного батальона Новосибирской области.