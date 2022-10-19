Владимир Путин подписал указ, поделивший регионы России по уровню готовности. Каждый субъект РФ создаст оперативный штаб, которые возглавят губернаторы.

Президент России ввёл военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Он начинает действовать в полночь на 20 октября. Также глава государства подписал указ об особых мерах для субъектов РФ.

Таким образом, субъекты поделены на четыре категории. Для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (военное положение) предусмотрен «максимальный уровень реагирования». Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополя – «средний уровень реагирования». На остальной территории Центрального и Южного федеральных округов действует «уровень повышенной готовности». В других регионах России, в том числе, Сибирском федеральном округе – «уровень базовой готовности».

Указ президента наделяет глав субъектов РФ дополнительными полномочиями. Руководство территорий с режимом «среднего уровня реагирования» может осуществлять следующие меры: временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений, плюс обеспечение особого режима въезда и выезда и ограничение свободы передвижения по территории. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после опубликования указа отметил в телеграм-канале что на данный момент «обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений оснований нет».

В субъектах «среднего уровня реагирования» и «повышенной готовности» по распоряжению властей возможно ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра, контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Независимо от режима, у региональных властей есть полномочия по усилению охраны общественного порядка, военных, важных государственных объектов. Документ оговаривает усиление охраны и введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

Специальный координационный совет по повышению безопасности возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мэр Москвы Сергей Собянин координирует работу регионов по повышению уровня безопасности. Регионы создадут оперативные штабы, которыми будут руководить губернаторы.