Андрей Панфёров раскрыл подробности формирования именного батальона Новосибирской области

Жанна Гладкова
 
Андрей Панфёров раскрыл подробности формирования именного батальона Новосибирской области
Андрей Панфёров возглавит именной батальон Новосибирской области. Фото Михаила Перикова

Почему именной добровольческой батальон Новосибирской области называется «Вега», кого в него набирают, и какие задачи будет выполнять подразделение, «Континенту Сибирь» рассказал командир отряда Андрей Панфёров.

По словам первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области, подполковника ГРУ в отставке Андрея Панфёрова, именной батальон в Новосибирской области формируется впервые. Предыдущие два батальона новосибирских добровольцев, о которых сегодня рассказал губернатор Андрей Травников, ушли в зону спецоперации на восполнение боевых потерь в разных подразделениях ВС РФ.

Андрей Панфёров объяснил, почему именной батальон будет называться «Вега». Дело в том, что сам он служил в бердской бригаде специального назначения. А Бердск всегда ассоциировался с производственным объединением «Вега» — одним из крупнейших производителей бытовой радиотехники в СССР. «Тем самым мы обозначаем, что продолжаем традиции одной из лучших бригад спецназа в Сибирском военном округе. Ну и Вега – одна из самых ярких звезд Северного полушария. Красивое, емкое название», – пояснил командир формирующегося подразделения добровольцев.

Всего в батальон набирается более 400 человек. Практически все они, за небольшим исключением, – из Новосибирской области. «Правильнее называть подразделение не батальоном, а отрядом, – отметил Андрей Панфёров, – потому что в батальоне четкая структура, а в нашем отряде будет больше подразделений, чем в обычном линейном батальоне. В отряд отбираем людей, прежде всего, с высокими морально-боевыми качествами и биографией, которая не вызывает вопросы. Военнослужащие должны понимать, что именной батальон – это лицо Новосибирской области. Мы должны показать, что сибиряки, как и в годы Великой Отечественной войны, достойно выполняют свой долг перед родиной».

Обеспечение именного батальона в основном берет на себя Новосибирская область (частично министерство обороны РФ). Формирование отряда будет идти в течение месяца. О том, какие задачи будет выполнять «Вега», Андрей Панфёров рассказывать не стал, так как эти сведения относятся к разряду секретных.

Андрей Панфёров – военнослужащий 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, учился в Военно-дипломатической академии ГШ ВС РФ в Москве. Награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом Мужества, орденом Александра Невского, орденом республики Афганистан «За храбрость» и другими орденами и медалями. В настоящее время Андрей Панфёров –  первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Единая Россия».  В сентябре Андрей Панфёров подал рапорт об участии в спецоперации.

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