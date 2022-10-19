Андрей Панфёров раскрыл подробности формирования именного батальона Новосибирской области

Почему именной добровольческой батальон Новосибирской области называется «Вега», кого в него набирают, и какие задачи будет выполнять подразделение, «Континенту Сибирь» рассказал командир отряда Андрей Панфёров.

По словам первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области, подполковника ГРУ в отставке Андрея Панфёрова, именной батальон в Новосибирской области формируется впервые. Предыдущие два батальона новосибирских добровольцев, о которых сегодня рассказал губернатор Андрей Травников, ушли в зону спецоперации на восполнение боевых потерь в разных подразделениях ВС РФ.

Андрей Панфёров объяснил, почему именной батальон будет называться «Вега». Дело в том, что сам он служил в бердской бригаде специального назначения. А Бердск всегда ассоциировался с производственным объединением «Вега» — одним из крупнейших производителей бытовой радиотехники в СССР. «Тем самым мы обозначаем, что продолжаем традиции одной из лучших бригад спецназа в Сибирском военном округе. Ну и Вега – одна из самых ярких звезд Северного полушария. Красивое, емкое название», – пояснил командир формирующегося подразделения добровольцев.

Всего в батальон набирается более 400 человек. Практически все они, за небольшим исключением, – из Новосибирской области. «Правильнее называть подразделение не батальоном, а отрядом, – отметил Андрей Панфёров, – потому что в батальоне четкая структура, а в нашем отряде будет больше подразделений, чем в обычном линейном батальоне. В отряд отбираем людей, прежде всего, с высокими морально-боевыми качествами и биографией, которая не вызывает вопросы. Военнослужащие должны понимать, что именной батальон – это лицо Новосибирской области. Мы должны показать, что сибиряки, как и в годы Великой Отечественной войны, достойно выполняют свой долг перед родиной».

Обеспечение именного батальона в основном берет на себя Новосибирская область (частично министерство обороны РФ). Формирование отряда будет идти в течение месяца. О том, какие задачи будет выполнять «Вега», Андрей Панфёров рассказывать не стал, так как эти сведения относятся к разряду секретных.

Андрей Панфёров – военнослужащий 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, учился в Военно-дипломатической академии ГШ ВС РФ в Москве. Награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом Мужества, орденом Александра Невского, орденом республики Афганистан «За храбрость» и другими орденами и медалями. В настоящее время Андрей Панфёров – первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Единая Россия». В сентябре Андрей Панфёров подал рапорт об участии в спецоперации.