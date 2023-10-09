Мэрия Новосибирска 4 октября передала груз для подразделений Росгвардии, находящихся на территории проведения СВО. Насколько интенсивно мэрия взаимодействует с Сибирским округом Росгвардии, о какой помощи идет речь и как ведется работа с обращениями военнослужащих по поводу их семей — в материале «Континента Сибирь».

Мэрия Новосибирска передала комплекты спутникового оборудования, тепловые пушки, дизельные генераторы, аккумуляторы для участников специальной военной операции. Технические средства были переданы командующему Сибирским округом Росгвардии генерал-полковнику Николаю Маркову.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, лично присутствовавший на этой встрече, отметил, что, помимо материального обеспечения служащих, для администрации города важно поддерживать прежде всего внутренний настрой бойцов и командиров.

«Я посещал наших военнослужащих в Луганской области и хочу выразить свое восхищение внутренним настроем. Бойцы и командиры российской армии абсолютно уверены в правоте дела, которое они выполняют. Они понимают, что делают, и делают это последовательно. Я уверен, что с такой армией, с таким отрядом, безусловно, мы одержим победу. Мы считаем для себя необходимым откликаться на просьбы, а где-то проявлять инициативу самим и помогать национальной гвардии. Не только гуманитарной помощью», — отметил Анатолий Локоть.

Из гуманитарной помощи в прошлом году мэр города по рекомендации командующего отвез елки. «Поскольку дело шло о предстоящем Новом годе, а там с елками все сложно, я отвез именно их. Это именно гуманитарная помощь. Для настроения бойцов, что тоже важно, — сказал глава города. — Но, безусловно, еще необходимо специальное оборудование, и у нас предусмотрены статьи бюджета, по которым мы можем приобрести его для подразделений, в соответствии с решением Совета депутатов «О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Исходя из этого решения, мы абсолютно законно используем эти средства для того, чтобы купить оборудование, которое попросили военные части, и передать его им. Там есть много чего необходимого для ведения боевых действий».

Помощь для военнослужащих подразделений Росгвардии в Новосибирске, находящихся в зоне СВО, собирают не первый раз. Мэр Новосибирска сам принимает непосредственное участие в ее передаче. В конце сентября этого года в зону военных действий из Новосибирска было доставлено две тонны кевларовой ткани для изготовления бронежилетов.

Во время передачи ценного для бойцов груза Анатолий Локоть вручил командующему Сибирским округом Росгвардии генерал-полковнику Николаю Маркову сертификат на получение дополнительных технических средств. Он дает право уже к концу октября отправить следующую партию оборудования за средства, выделенные в рамках городского бюджета.

«Сегодня по инициативе мэра города мы приняли очередную жизненно важную гуманитарную помощь для наших воинов — для бойцов Сибирского округа, которые выполняют боевые задачи в районе специальной военной операции. Я хочу выразить огромные слова благодарности мэрии города, аппарату и команде, всем жителям города Новосибирска, тем, кто участвовал в сборе и подготовке этой гуманитарной помощи. Поверьте мне, она очень нужна! Она поможет нашим воинам выполнить поставленные цели СВО. С мэрией города все вопросы решаются, безусловно, при первом обращении. Анатолий Локоть сам не раз выезжал в зону СВО и беседовал с людьми. И с Луганской народной республикой, и с нашими бойцами. Та помощь, которую оказывает мэрия города, — бесценна», — прокомментировал итоги встречи командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Николай Марков.

Он вручил Анатолию Локтю награды в виде памятного адреса и памятной медали «Участнику специальной военной операции» и поблагодарил мэра города и всех причастных за оказание огромной поддержки участникам СВО и их семьям, отметив, что за счет таких действий, такой помощи чувствуются большое единение граждан вокруг российских бойцов и их поддержка, а это командующий считает очень важным в текущей ситуации. Марков заверил, что переданное оборудование способствует скорейшему выполнению поставленных служебно-боевых задач и достижению победы.

Анатолий Локоть обратил внимание участников встречи на систему поддержки семей мобилизованных. «Мы работаем по обращениям военнослужащих, у которых остались семьи, дети в городе. У нас разработана целая программа совместно с областью. Есть сертификаты, которые предусматривают услуги на уровне госучреждений, на уровне муниципальных учреждений. Сегодня крайне важна уже выстроенная у нас система поддержки семей военнослужащих. Военнослужащим, находящимся в зоне СВО, отвлекаться на решение каких-то семейных проблем иногда просто невозможно. Поэтому я даю поручение сопровождать каждое такое обращение, добиваться выполнения, реализации. Мы будем продолжать помогать, чтобы наши бойцы чувствовали уверенность за то, что здесь о детях, о семьях заботятся на уровне города», — резюмировал мэр города.