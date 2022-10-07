Новосибирским производителям помогут попасть на полки торговых сетей

В Новосибирске стартовала регистрация на юбилейный пятый поток образовательной программы «Школа торговли». Программа реализуется в регионе для местных товаропроизводителей с 2018 года при поддержке минпромторга Новосибирской области.

В 2022 году «Школа торговли» пройдет с 13 по 28 октября в Новосибирске. Участники могут изучать образовательные модули бесплатно после подтверждения регистрации. Участвовать могут действующие предприниматели (ИП и юрлица, зарегистрированные на территории Новосибирской области). Регистрация проводится на сайте центра «Мой Бизнес».

«Результаты «Школы торговли» зарекомендовали себя как эффективный инструмент прямой коммуникации с производителями и ритейлом. Такие проекты помогают выстраивать конструктивный диалог между региональной властью, торговыми сетями, производителями, а также отраслевыми общественными объединениями и находить интересные решения для приоритетных задач. За 4 года существования программу прошли более 350 человек», ― констатировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

В 2022 году участникам предложат рассмотреть наиболее актуальные вопросы: от специализированных тем, связанных с брендингом, влиянием на потребительское поведение, развитием омниканальной торговли, новыми бизнес-моделями, до обсуждения стратегий развития и путей развития ритейл отрасли в будущем, изменений в сфере торговли в условиях экономических реалий.

В рамках программы будут реализованы экскурсии и общение с представителями завода пивоваренной компании «Балтика», распределительного центра «Толмачёво» (компании X5 Group), магазина «АШАН» в торгово-развлекательном центре «Мега». ⠀

«Изюминка «Школы торговли» в том, что её мероприятия проходят в разных форматах: открытые дискуссии, выездные экскурсии на производства и торговые сети, мастер-классы, лекции, нетворкинг. Это позволяет создать точку кипения между товаропроизводителями и их потенциальными партнерами, клиентами, обогащаться инсайтами отрасли», ― отмечает руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Ольга Ершова.

Организатором программы «Школа торговли» является Центр «Мой бизнес» Новосибирской области, который осуществляет помощь начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 000 человек посещают образовательные курсы центра, а порядка 500 клиентов открывают свое дело.

Напомним, что в других регионах Сибири также реализуются программы, направленные на улучшение взаимодействия производителей и торговых сетей. Примером может служить программа «Местные производители», которую уже 2 года проводит ритейлер «Слата» (входит в состав группы X5) вместе с министерством сельского хозяйства Иркутской области, центром «Мой бизнес», Сбербанком. В рамках проекта торговая сеть снизила требования по минимальным объемам поставок — сотрудничество можно начать всего с нескольких торговых точек. Производитель получает доступ более чем к 300 тысячам покупателем в день, а сеть, в свою очередь, имеет возможность предоставить покупателю широкий выбор продукции от местных производителей. Для более комфортной среды и взаимодействия был создан сайт, где поставщик может узнать всю необходимую информацию, подать заявку, которую обязуются обработать в течение 24 часов с обратной связью. В 2022 году в Иркутской области был также запущен спецпроект под названием «Время местных». В рамках этой программы исполнительный директор «Слаты» Ярослав Шиллер общается со стартаперами, которые зашли в сеть, начиная поставки от одной торговой точки и развились до полного покрытия ритейлера.

Ознакомиться с программой «Школы торговли» можно п о ссылке .

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