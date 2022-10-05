Суд вынес приговор экс-председателю Новосибирского облсуда по делу о превышении полномочий

В Барнауле суд вынес приговор бывшему председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной. По данным источников «Континента Сибирь», ей назначили условный срок по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной было возбуждено по ходатайству председателя СК России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей. Ее обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ).

По данным следствия, Римма Шатовкина добыла документы об уголовном деле в отношении экс-главы управления по обеспечению деятельности мировых судей региона, а также о подготовке обысков по делу, после чего передала их фигурантам. В результате часть доказательств преступления была уничтожена.

Уголовное дело в отношении экс-председателя Новосибирского облсуда поступило в Центральный районный суд Новосибирска в декабре прошлого года, однако позже его направили в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для изменения территориальной подсудности. В феврале стало известно о том, что материалы уголовного дела будут рассматривать в Центральном районном суде Барнаула Алтайского края.

Как сообщают источники «Континента Сибирь», суд рассмотрел уголовное дело в отношении Риммы Шатовкиной. Ее признали виновной в совершении преступления и приговорили к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Ей также запрещено 2 года занимать государственные должности.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года суд вынес приговор экс-начальнику управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктору Чиркунову, которого экс-председатель Новосибирского облсуда предупредила об обысках. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Другие фигуранты уголовного дела также получили условные сроки. Ими стали замначальника управления Сергей Соколов и руководитель компании «Маленгрупп» Максим Фишер.