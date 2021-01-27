Экс-председатель Новосибирского облсуда попала под уголовное дело за разглашение гостайны

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда, судьи Риммы Шатовкиной. С соответствующим ходатайством в Высшую квалификационную коллегию судей обратился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») возбуждено в отношении судьи 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2018 году Шатовкина направила врио губернатора Новосибирской области информацию о планируемых следственных мероприятиях, которые должны были пройти в управлении по обеспечению деятельности мировых судей у одного из фигурантов дела о хищении госсредств. Позднее эти документы нашли у обвиняемого.

С требованием дать согласие на возбуждение уголовного дела в Высшую квалификационную коллегию судей обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Коллегия дала такое согласие, его подтвердил Верховный суд России в сентябре и декабре 2020 года.