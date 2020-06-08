Соучастникам хищений в новосибирском облуправлении по обеспечению деятельности мировых судей вынесли приговор

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бизнесмену Максиму Фишеру и экс-заместителю областного управления по обеспечению деятельности мировых судей Сергею Соколову, обвиненных в махинациях с госконтрактами.

Максим Фишер и Сергей Соколов были признаны виновными по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Суд приговорил Фишера к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рублей, Соколова – к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Наказание, по решению служителей Фемиды, будет условным, с трехлетним испытательным сроком.

Напомним, в 2018 Соколов и Фишер стали фигурантами уголовного дела о махинациях с госконтрактами, после которого на скамье подсудимых оказался руководитель областного управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктор Чиркунов. Дело было возбуждено после проверки заключенных управлением госконтрактов ФСБ. По версии следствия, компания, которой руководил Максим Фишер, заключила с управлением договор на поставку оргтехники, однако накладные оформили фиктивно, в результате сумма хищения превысила 9 млн рублей. Рассмотрение дела в Центральном районном суде началось в феврале текущего года.

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