Дело экс-главы Новосибирского облсуда могут рассмотреть в другом регионе

Уголовное дело в отношении бывшей главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной планируется рассмотреть за пределами региона. Такое решение было принято на предварительном слушании по делу в пятницу.

Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление о направлении уголовного дела в отношении бывшей главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для изменения территориальной подсудности дела.

Соответствующее ходатайство было подано государственным обвинителем, сообщается на сайте Центрального районного суда. Предварительное слушание по уголовному делу прошло 17 декабря.

Напомним, уголовное дело в отношении Шатовкиной поступило в Центральный районный суд Новосибирска 6 декабря, 30 ноября по делу было утверждено обвинительное заключение.

Экс-глава Новосибирского областного суда Римма Шатовкина обвиняется по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации). Уголовное дело было возбуждено в январе 2021 года по ходатайству главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей.

По версии следствия, в 2018 году Шатовкина добыла документы о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении главы управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, а также о подготовке обысков по делу, и передала их фигурантам. В итоге, как считают правоохранители, по делу могли быть уничтожены улики.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Своей вины Шатовкина не признаёт.

В ноябре бывшего начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктора Чиркунова, которого Шатовкина предупредила об обысках, приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Соучастники преступления – замначальника управления, отвечающий за госконтракты, Сергей Соколов и директор компании «Маленгрупп» Максим Фишер – также отделались условными сроками, им был вынесен приговор в июне 2020 года.

Отметим, что уголовное дело в отношении бывшего зятя Шатовкиной – совладельца новосибирской строительной компании «ПТК-30» Антона Коновалова – также было решено рассматривать в другом регионе. В сентябре Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес постановление о рассмотрении дела в Барнауле. По версии следствия, застройщик передал частным инвесторам 15 квартир, находившихся в банковском залоге. Ущерб от этих действий был оценен в 730 млн руб.