В Новосибирской области вынесли приговор экс-начальнику управления правительства региона

Суд в Новосибирской области вынес приговор бывшему начальнику судебного управления правительства региона Виктору Чиркунову, обвиняемому в хищении при закупках оргтехники. Ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Приговор бывшему начальнику управления по обеспечению деятельности мировых судей правительства Новосибирской области Виктору Чиркунову вынесен 8 ноября, сообщила «Континенту Сибирь» старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. Чиркунову назначено наказание по 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в виде 3,5 лишения свободы условно, а также штрафа в размере 300 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении Виктора Чиркунова было заведено в 2018 году. По версии следствия, он совершил хищение 4,5 млн руб., подписав фиктивные товарные накладные о приёмке компьютерного оборудования для нужд судебного управления. Под следствием оказались также замначальника ведомства, ответственный за подписание госконтрактов, Сергей Соколов, и директор компании-поставщика «Маленгрупп» Максим Фишер. Они получили условные сроки ещё в июне 2020 года, заключив сделку со следствием.

За предупреждение о предстоящих обысках по этому уголовному делу было инициировано уголовное преследование экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Разрешения о возбуждении дела по факту превышения должностных полномочий в отношении Шатовкиной добился глава СКР Александр Бастрыкин, который направил соответствующее ходатайство в Высшую квалификационную коллегию.

Напомним, в октябре прокуратура потребовала для Виктора Чиркунова 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб., а ранее – 4,5 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Однако в последнем слове экс-чиновник признал свою вину в полном объёме. Кроме того, он возместил ущерб на 125 тыс. руб. Представители обвинения также учли пенсионный возраст и состояние здоровья фигуранта. Помимо этого, с июля 2018 по 2019 год Чиркунов находился в СИЗО.