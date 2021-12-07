В суд поступило дело экс-главы Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной

В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.

«06.12.2021 в Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Шатовкиной Р.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ — прим. «Континент Сибирь»)», — указано на сайте суда.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2021 года по ходатайству председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей.

По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина истребовала в районном суде копии процессуальных документов об уголовном деле в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей региона, которого заподозрили в совершении преступления по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), а также об обысках по месту жительства чиновника.

Материалы дела она передала подозреваемым, которые уничтожили часть доказательств преступления. Позже двум фигурантам по этому делу были вынесены обвинительные приговоры. Отметим, своей вины Шатовкина не признала.

Напомним, в ноябре суд вынес приговор экс-начальнику управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктору Чиркунову, которого предупредила об обысках Шатовкина. Ему назначили 3,5 лет лишения свободы условно по части 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Ранее суд также вынес приговор подельникам фигуранта дела —замначальника управления Сергею Соколову, а также директору компании «Маленгрупп» Максиму Фишеру. Оба получили условные сроки летом 2020 года, заключив сделку со следствием.

Отметим, в сентябре стало известно о том, что уголовное дело в отношении совладельца новосибирской строительной компании «ПТК-30» Антона Коновалова будут рассматривать в суде в Барнауле. Решение было принято из-за наличия прошлых родственных связей фигуранта с экс-главой Новосибирского облсуда — он является бывшим зятем Шатовкиной. Рассмотрение дела должно было состояться в Центральном районном суде Новосибирска.