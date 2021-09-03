Совладельца крупного новосибирского застройщика будут судить в Барнауле

Рассмотрение уголовного дела сооснователя новосибирской группы компаний «ПТК-30» Антона Коновалова пройдёт в Барнауле. Такое решение было принято из-за родственных связей фигуранта с бывшим представителем суда в Новосибирской области.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение сменить территориальную подсудность уголовного дела в отношении совладельца «ПТК-30» Антона Коновалова на основании ходатайства прокурора и самого подсудимого. Рассмотрение дела пройдёт в Барнауле, сообщает «Центр деловой жизни» 3 сентября.

Рассмотрение дела должно было состояться в Центральном районном суде Новосибирска, однако выяснилось, что ранее у Антона Коновалова имелись родственные связи с бывшим председателем Новосибирского областного суда Риммой Шатовкиной – Коновалов был женат на её дочери. В связи с этим подсудимый и прокурор заявили ходатайства о смене территориальной подсудности дела. Заявления были переданы в кассационную инстанцию и удовлетворены.

Новосибирский застройщик «ПТК-30» в 2017 году лидировал на региональном рынке недвижимости по вводу жилья. В 2018 году совладельцы компании Владимир Коновалов и его сын Антон стали фигурантами уголовного дела, их обвинили в хищении средств дольщиков недостроенного дома по улице Волховской. По версии следствия, застройщик передал частным инвесторам 15 квартир, которые находились в банковском залоге. Ущерб от этих действий сначала оценили в 20 млн руб., затем эта сумма выросла до 730 млн руб.

Расследование уголовного дела Коноваловых завершилось весной 2021 года.

Римма Шатовкина была председателем Новосибирского областного суда с 2012 по 2018 год, покинув должность из-за подозрений в разглашении данных предварительного следствия. Уголовное дело в отношении Шатовкиной было возбуждено в начале 2021 года, её обвинили в превышении полномочий. Из-за уголовного преследования экс-главы суда Высшая квалификационная коллегия приняла решение приостановить действие её судейского статуса.