Экс-главе Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной утвердили обвинение

Юлия Моисеева
 
Римма Шатовкина
Фото Михаила Перикова

Прокуратура утвердила обвинение бывшему председателю Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной, уголовное преследование которой стало возможным благодаря ходатайству главы СКР Александру Бастрыкину. В ближайшее время дело направят в суд.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которой инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации).

Об этом сообщили в надзорном ведомстве 30 ноября.

По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также об обысках на месте жительства чиновника. Эти материалы она передала подозреваемым, которые уничтожили часть доказательств преступления. В дальнейшем двум фигурантам по этому делу были вынесены обвинительные приговоры.

«Такие действия существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства из-за невозможности установления обстоятельств для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, принципы осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, а также дискредитировали судебную власть», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным прокуратуры Новосибирской области, уголовное дело планировалось направить в Новосибирский областной суд. Как сообщили «Континенту Сибирь» в судебном департаменте региона, дело уже поступило на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по региону. Своей вины фигурантка не признала.

Уголовное дело в отношении экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной было возбуждено в январе 2021 года по ходатайству главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей.

Приговор бывшему начальнику управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктору Чиркунову, которого предупредила об обысках Шатовкина, вынесли в ноябре 2021 года. Ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Подельники Чиркунова – замначальника управления, отвечающий за госконтракты, Сергей Соколов и директор компании «Маленгрупп» Максим Фишер – также получили условные сроки в июне 2020 года, заключив сделку со следствием.

Ранее также сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего зятя Шатовкиной – совладельца новосибирской строительной компании «ПТК-30» Антона Коновалова в сентябре было решено рассмотреть в суде Барнаула из-за наличия бывших родственных связей с бывшим представителем суда в Новосибирской области.

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