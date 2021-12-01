Экс-главе Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной утвердили обвинение

Прокуратура утвердила обвинение бывшему председателю Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной, уголовное преследование которой стало возможным благодаря ходатайству главы СКР Александру Бастрыкину. В ближайшее время дело направят в суд.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которой инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации).

Об этом сообщили в надзорном ведомстве 30 ноября.

По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также об обысках на месте жительства чиновника. Эти материалы она передала подозреваемым, которые уничтожили часть доказательств преступления. В дальнейшем двум фигурантам по этому делу были вынесены обвинительные приговоры.

«Такие действия существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства из-за невозможности установления обстоятельств для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, принципы осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, а также дискредитировали судебную власть», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным прокуратуры Новосибирской области, уголовное дело планировалось направить в Новосибирский областной суд. Как сообщили «Континенту Сибирь» в судебном департаменте региона, дело уже поступило на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по региону. Своей вины фигурантка не признала.

Уголовное дело в отношении экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной было возбуждено в январе 2021 года по ходатайству главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей.

Приговор бывшему начальнику управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктору Чиркунову, которого предупредила об обысках Шатовкина, вынесли в ноябре 2021 года. Ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Подельники Чиркунова – замначальника управления, отвечающий за госконтракты, Сергей Соколов и директор компании «Маленгрупп» Максим Фишер – также получили условные сроки в июне 2020 года, заключив сделку со следствием.

Ранее также сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего зятя Шатовкиной – совладельца новосибирской строительной компании «ПТК-30» Антона Коновалова в сентябре было решено рассмотреть в суде Барнаула из-за наличия бывших родственных связей с бывшим представителем суда в Новосибирской области.