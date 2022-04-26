Дело экс-главы Новосибирского облсуда поступило в суд Барнаула

Уголовное дело бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной поступило в Центральный районный суд Барнаула. Экс-главу Новосибирского облсуда обвиняют в превышении должностных полномочий.

Напомним, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной утвердили в конце ноября прошлого года. Ей инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ). Дело было возбуждено в январе прошлого года по ходатайству председателя СК России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей.

По версии следствия, обвиняемая добыла документы об уголовном деле в отношении экс-главы управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, а также о подготовке обысков по делу, после чего передала их фигурантам. В результате часть доказательств преступления была уничтожена, считают правоохранители.

Материалы уголовного дела Риммы Шатовкиной поступили в Центральный районный суд Новосибирска в начале декабря прошлого года, однако 17 декабря суд вынес постановление о направлении дела в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для изменения территориальной подсудности.

Источники в феврале текущего года сообщили «Континенту Сибирь», что уголовное дело рассмотрят в Центральном районом суде Барнаула Алтайского края. Информацию об этом изданию также подтвердили в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции. Спустя несколько месяцев дело экс-главы Новосибирского облсуда поступило в суд.

«25.04.2022 в Центральный районный суд г. Барнаула поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда, которая органами предварительного следствия обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, в ноябре прошлого года экс-начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова, которого Шатовкина предупредила об обысках, приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Другие фигуранты дела — замначальника управления Сергей Соколов и руководитель компании «Маленгрупп» Максим Фишер — также получили условные сроки. Суд вынес им приговор в июне 2020 года.