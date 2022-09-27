В Алтайском крае начали возвращать «негодных» призывников

В Алтайском крае отправили домой 59 призывников, которые не соответствуют заявленным Минобороны правилам отбора. Проверка сообщений об ошибках в ходе проведения частичной мобилизации в регионе продолжается.

Решение о возвращении мобилизованных жителей региона принято по результатам рассмотрения обращений о случаях неправомерного призыва, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram 27 сентября.

«Заявления продолжают поступать. Мы проверяем каждое. Работает специальная комиссия, проводятся индивидуальные разбирательства. Там, где информация подтверждается (это происходит в единичных случаях), принимается решение о возвращении такого человека домой», — говорится в сообщении.

Ранее на аппаратном совещании в правительстве региона Виктор Томенко призвал глав муниципалитетов не оставлять без внимания вопросы жителей, связанные с проведением мобилизации, и оперативно их решать с руководством региона. Губернатор поручил им отслеживать соответствующие обращения совместно с Центром управления регионом (ЦУР) Алтайского края.

Напомним, что из-за проведения частичной мобилизации, а также трагических событий в Ижевске, где 26 сентября были расстреляны ученики средней школы, в Алтайском крае отменили празднование юбилея региона в конце сентября.