В Минобороны России разъяснили порядок частичной мобилизации

В Министерстве обороны России разъяснили порядок проведения частичной мобилизации в стране. В ведомстве перечислили военно-учетные специальности, которым будет отдан приоритет при призыве граждан.

Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России. Согласно данным ведомства, в рамках частичной мобилизации призываться будут категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач, в том числе, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

«При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности», — указано в сообщении. Ответы на вопросы о частичной мобилизации взяты из выступления представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

Согласно данным Минобороны РФ, в рамках частичной мобилизации будут призываться рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а также старшие — до 55 лет. Призвать также могут тех, кто находится за пределами страны в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете.

При этом отмечается, что одним из основных факторов является наличие у призываемых из запаса граждан «боевого опыта». Имеются должности, которые могут замещаться женщинами с военно-учетными специальностями. К ним относятся, в частности, медработники, но потребность в таких специалистах сейчас минимальная, указано в сообщении.

Вместе с тем призыву не будут подлежать забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности. Освобождение от призыва действует в отношении граждан, признанных временно не годными по состоянию здоровья или занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы.

Призываться не будут имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа. Призыв не коснется военных пенсионеров в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья), которые были сняты с воинского учета, а также граждан, проживающие вне России и не состоящих на воинском учете.

«Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва», — указано в сообщении.