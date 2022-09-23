Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь» о том, как идет частичная мобилизация в Новосибирской области.

Как сообщил первый заместитель председателя Заксобрания, подполковник ГРУ в отставке Андрей Панфёров, каждый регион выполняет мобилизационное задание. Списки резервистов были составлены заблаговременно. В них вошли мужчины преимущественно 22-26 лет, имеющие военные специальности (ВУС) сухопутных войск, – это, в первую очередь, мотострелки, водители боевых машин, танкисты, артиллеристы, саперы и так далее. Количество подлежащих частичной мобилизации – военная тайна.

«Стоит понимать, что любая мобилизация не проводится по щелчку. Этому предшествует большая, кропотливая работа, которая никогда не прекращается. Так было всегда согласно военной науке. Государству надо понимать, какими силами и средствами, какими возможностями мы располагаем. Поэтому составляются списки по группам, есть очередность, кто будет мобилизован в первую очередь, кто во вторую и так далее. Это отлаженный, четкий и объемный процесс, в нем задействовано большое количество мероприятий. Чтобы было понятно людям, не имеющим отношения к армии, напомню, что четкая организация – это залог успеха в вооруженных силах», – отметил Андрей Панфёров.

Первый вице-спикер Заксобрания объяснил, почему предпочтение отдается более молодым – от 22 до 26 лет. «Эти люди совсем недавно проходили военную службу, участвовали в военных операциях. У них еще свежи знания, они хорошо знают современные военные реалии. И, безусловно, у них лучше здоровье. Это очень важно, адаптация к новым условиям у них проходит быстрее. Это к вопросу об оптимальности, так как необходимо как можно быстрее поставить человека в строй, интегрировать в воинское подразделение», – отметил Андрей Панфёров. Он также добавил, что многие военнослужащие выполняли «определенные задачи» на Кавказе, где стоит российский контингент.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. После этого прошла информация, что лица, потенциально подлежащие частичной мобилизации, могут иметь сложности с выездом за границу и покупки билета на самолет без справки из военкомата. “Континент Сибирь” выяснял, так ли это на самом деле.