Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области с начала 2022 года взыскал с подрядных организаций региона почти 22 млн рублей штрафов и санкций, начисленных за некачественный ремонт дорог.

Как сообщила пресс-служба ТУАД, по состоянию на 1 сентября подрядчикам Новосибирской области начислены следующие штрафы и санкции: содержание дорог и искусственных сооружений – 3,6 млн. руб.; ремонт дорог и искусственных сооружений – 5,2 млн. руб.; разработка проектной документации по ремонту и капремонту дорог – 2 млн. руб.; капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений – 3,2 млн. руб.; строительство дорог и искусственных сооружений – 3,7 млн. руб.; повышение безопасности дорожного движения – 3,9 млн. руб.

ТУАДом были оштрафованы такие компании, как ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Новострой» и другие. «ТУАД работает с каждым подрядчиком индивидуально, контролирует выполнение работ и соблюдение сроков», – отметили в территориальном управлении.

В 2021 году подрядным организациям Новосибирской области было начислено 104 миллиона рублей пени и штрафов. Взыскано – 91, 2 млн. рублей. Основные причины всех санкций – нарушение сроков и качества работ.

На сегодняшний день общая сумма санкций за некачественный ремонт дорог с нарастающим итогом составляет 30,7 млн. рублей. За 2022 года начислено 21,7 млн. Взыскано – также 21,7. «Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Удержанные средства перераспределяются в доход дорожного фонда, а затем направляются на другие объекты ремонта», – рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе ТУАД.

Напомним, недавно члены комитета по транспорту Заксобрания Новосибирской области проверили качество дорожных работ в Новосибирске и остались недовольны. А 8 августа губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона поручил усилить независимый строительный контроль за качеством дорожных работ в Новосибирской области. Между тем, на этом фоне открытие транзитного движения по путепроводу на трассе Новосибирск-Ленинский-Кузнецкий выглядит весьма оптимистично.