Комитет по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области провел 6 сентября выездное совещание на объектах регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирске. Проинспектировав ремонтные работы, депутаты пришли к мнению, что дорожники отстают от запланированных сроков. Кроме того, есть серьезные замечания к организационной стороне ремонтных работ.

Депутаты осмотрели отремонтированный участок автомобильной дороги в центре Новосибирска по ул. Шевченко, где работы уже завершены в полном объеме и проинспектировали досрочно отремонтированный участок улицы Есенина до ул. Гусинобродское шоссе, 56. А вот второй этап реконструкции «Гусинки» на выезде из Новосибирска– более двух километров – вызвал нарекания у депутатов. Несмотря на то, что подрядчиком выполнен большой объем работ – вынос и реконструкция коммуникаций, усиление дорожного основания, покрытие одной стороны дороги «новой одеждой» – депутаты поставили под сомнение заявление подрядчика, что в октябре автомобилисты поедут здесь уже по четырем полосам. «На Гусинобродском шоссе отставание большое. До 1 октября контракт не будет выполнен. Мы это видим», – отметил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко. По словам депутата, много вопросов, которые не требуют финансовых вложений, подрядчиком не решены, есть и серьезные замечания к организационной стороне ремонтных работ.

В ходе выездного заседания комитета депутат Заксобрания Владимир Анисимов акцентировал внимание на острейшей для Новосибирска проблеме пробок. Его коллега Александр Барсуков назвал целый ряд точек, где в городе нужны путепроводы – в том числе у ТЦ «Большая Медведица», на пересечении улиц Военной и Ипподромской. «Надо расшивать узкие места внутри города. На это нужно выделять целевые деньги», – заявил депутат. Заместитель председателя комитета Елена Тырина подняла тему межведомственной синхронизации. «Хотелось, чтобы соблюдался межремонтный срок, чтобы была синхронизация с сетевыми водо- и энергопоставляющими компаниями. Чтобы не ремонтировали из-за того, что где-то лопнула труба. Необходимо, чтобы город усилил контроль за проведением дорожных работ и расходованием бюджетных средств», отметила депутат.

В отличие от городских дорог на депутатов хорошее впечатление произвело строительство Восточного обхода. На этом участке подрядчик «Новосибирскавтодор» идет с опережением графика, качественно выполняя работы. «Нам обидно за город», – отметил Валерий Ильенко, сравнивая темпы строительства.

Напомним, 25 августа было открыто транзитное движение по путепроводу в составе строящейся транспортной развязки на пересечении Восточного обхода с региональной автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Сейчас активные строительные работы развернуты на участках I этапа Восточного обхода общей протяженностью более 10 км. Подрядная организация продолжает устройство слоев дорожной одежды и цементобетонного покрытия, которое уложено на протяжении 3,5 км. По словам заместителя начальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрия Симонова, на Восточном обходе работает современная подрядная организация, нацеленная на досрочное выполнение работ.